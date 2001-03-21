İstanbul'da elektrik kesintisi

23.3.2017 - 00:34

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 25 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalca'nın bazı mahallelerinde 01.30-15.00 saatlerinde, Bağcılar'nın bazı kesimlerinde ise 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un Esenyurt ve Esenler ilçelerinde 09.00-17.00 ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Sarıyer'in bazı mahallelerinde 09.30-13.30 ve Büyükçekmece'nin bazı sokaklarında 09.30-16.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Ayrıca, Şişli, Güngören, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarına da 10.00 -17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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