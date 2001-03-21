İstanbul’da şafak operasyonu

24.3.2017 - 10:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında ekipler Esenler, Tuna Mahallesi ve Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan 25 adrese eş zamanlı giriş yaptı. Tuna Mahallesinde bulunan apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Özel timin ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıyı kırarak girdiği adreste yapılan aramalarda 3 şüpheli gözaltına alınırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi’nde bulunan çeşitli adreslerde de ekipler şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü. Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Oğuzcan Yazar

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