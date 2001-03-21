İstanbul’un anıtsal yapıları karanlığa büründü

Dünya Saati etkinliği kapsamında İstanbul’un önemli anıtsal yapıları da iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir saatliğine karanlığa büründü.

Dünya Saati etkinliğini çerçevesinde Türkiye’de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölge olarak ifade edilen Akdeniz Bölgesi için etkinlik düzenledi. İstanbul’un önemli anıtsal yapıları iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir saatliğine karanlığa büründü.

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Dolmabahçe Camii, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesinin de bulunduğu yüzlerce anıtsal yapı bir saat için ışıklarını kapattı.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 400’ün üzerinde anıtsal yapı bir saatliğine ışıklarını kapatarak katıldığı etkinliğe bu yılda Türkiye’den tarihi binalar ve iş merkezlerinin yanı sıra futbol kulüpleri de destek veriyor.

Oğuzcan Yazar - Murat Ergin