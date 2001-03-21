İstanbullular, yarın bu yollara dikkat

2.6.2017 - 21:27

Beşiktaş Spor Kulübünün 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kutlamaları ve Türk Telekom Arena Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Atiker Konyaspor müsabakası dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Beşiktaş Spor Kulübünün 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın saat 11.00’den itibaren kutlama bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanabilecek. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Stat arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, uygun görülen zamanda Mete Caddesi'ne akım verilecek. Dolmabahçe Tünel çıkışından stat arkası Taksim-Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak. Gümüşsuyu MKE önünden Dolmabahçe istikametine trafik kapatılarak akım yan yoldan Kabataş istikametine verilecek. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş Karaköy istikametine yönlendirilecek. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı-Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak. Kadırgalar Caddesi Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikametine doğru gidiş-geliş olarak sağlanacak. Akaretler ışıklar Süleyman Seba Caddesi kesişimi Dolmabahçe istikameti uygun görülen zamanda trafiğe kapatılacak, akım Süleyman Seba Caddesi'ne yönlendirilecek. Fındıklı ışıklardan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Karaköy istikametine doğru geri çevrilerek yönlendirilecek.

Öte yandan, yarın saat 17.00’de Türk Telekom Arena Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Atiker Konyaspor müsabakası dolayısıyla da saat 14.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Stadyum yanı varyant girişi (Kapama Noktası), TEM yan yoldan stadyum istikametine giriş (Kapama Noktası), Seyrantepe Metro kavşağı-Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışı kapatılacak.

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