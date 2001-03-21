İşte 5 günlük hava durumu raporu!

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Marmara'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aakşam saatlerinden itibaren kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonrakarla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Paralı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 12°C
Paralı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 17°C
Paralı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerden itibaren Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerden itibaren kar yağışlı
MUŞ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeyden 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.