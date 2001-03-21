İşte 5 günlük hava durumu raporu!

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Marmara'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aakşam saatlerinden itibaren kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonrakarla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Paralı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 12°C

Paralı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Paralı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerden itibaren Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerden itibaren kar yağışlı

MUŞ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeyden 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.