İşte Almanya'nın İncirlik kararı

DHA'nın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Gabriel: Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekecek

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu arasındaki görüşmede, İncirlik krizi çözülemedi. Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi.

Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri konusunu görüşmek üzere bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir anlaşmaya varamadı. Türk bakan İncirlik ziyareti konusunda Türkiye'nin PKK ve Gülen mensuplarıyla ilgili Almanya'dan taleplerinin yerine getirilmediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Gabriel ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman heyetinin İncirlik Üssü'nü ziyaret talebiyle ilgili olarak, İncirlik ziyaretinin değil ancak Konya'daki NATO Üssü'nün ziyaretinin mümkün olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu "İlerde şartlar oluşur ortak adımlar atılırsa İncirlik de mümkün olabilir" diyerek şu anda şartların Alman heyetin ziyareti için uygun olmadığının altını çizdi.

Alman bakan Gabriel ise askerlerin bu durumda üsten başka bir yere kaydırılmasını Türkiye'nin anlaması gerektiğini söyledi. Bakan, Alman tarafının İncirlik konusunu sürekli bir çatışma hususu yapmak istemediğinin altını çizdi. Gabriel şu anda bir ziyaretin "iç siyaseten mümkün olmaması" dolayısıyla üzüntü duyduğunu aktardı.

Çavuşoğlu Almanya'nın Gülen hareketi mensuplarına sığınma izni vermesini eleştirdi ve bu kişilerin iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk bakan ayrıca PKK'nın faaliyetlerinin Almanya'da devam ettiğini ve Almanya'nın bu konuda tedbir almadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı ise iki ülkenin NATO ortaklığına vurgu yaptı ve Türkiye'nin destek verdiği eleştirilerine karşılık PKK'nın Almanya'da da yasaklanmış bir örgüt olduğunun altını çizdi.

Gabriel, Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine yeterince hızlı tepki göstermemesi eleştirilerine yönelik olarak ise duygusal bir sıkıntı olduğunu söyledi. Gabriel Almanya'da hükümetin ve vatandaşların darbe girişimine karşı çıktığını aktardı. Gabriel ayrıca PKK ile ilgili soruşturmaların yapıldığını söyledi. Gülen konusunda ise hareketin mensuplarının darbe girişimine katıldıkları iddiaları ile ilgili olarak her bilginin takip edileceğini aktardı ancak mahkeme önünde delillere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. İltica taleplerinin ise mahkemeler tarafından değerlendirildiğini ancak bu sürecin uzun sürdüğünü söyledi.

Erdoğan ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ise Gabriel ile görüşmesini programının yoğunluğu nedeniyle iptal ettiği bildirilmişti.

Almanya'nın seçeneği

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini sürekli ziyaret edebilmeleri konusunda temkinli davranmış, "Alman milletvekilleri Alman askerlerini bir kez değil, her zaman ziyaret edebilmeli" demişti. Gabriel Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret edebilmelerine izin vermemesi halinde Almanya'ya askerlerini başka bir yerde konuşlandırmaktan başka seçenek kalmayacağını ifade etmişti.

Görüşme İncirlik krizinin çözümü için son girişim olarak değerlendiriliyordu. Almanya İncirlik'te konuşlu bulunan Tornado keşif uçakları, yakıt ikmal uçakları ve yaklaşık 260 askerini Ürdün'e kaydırmayı gündemine alması bekleniyor.

Gabriel dün Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Türkiye ziyaret hakkını şüpheye yer bırakmayacak şekilde temin etmelidir” diye konuşmuştu.

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