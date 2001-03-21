İşte Amanos'ta PKK'lı hainlerle çatışma anı

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü üyesi PKK’lılar uzun namlulu silahla ve roketle saldırıda bulundu. Karakolda bulunan askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlere karşılık verilmesinin ardından Amanos Dağları'ndan dumanlar yükseldi. Hakkari Çukurca'da ise 5 terörist öldürüldü. Teröristlerin dün üs bölgesine iniş yapan helikoptere roketatarlı saldırıyı düzenlenen grup olduğu değerlendiriliyor...

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Karayılan Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerler anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri kaçış bölgelerini yoğun ateş altına alırken hava destekli operasyon başlattı.

Teröristler tarafından yapılan saldırıda mermiler karakol yakınlarına düşerken askerlerden yaralanan olmadı.

Çıkan çatışmada ormanlık alandan dumanlar yükselirken teröristlerin yakalanması için operasyonlar hava destekli sürüyor.

HELİKOPTERE ATEŞ AÇAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı’ndaki üs bölgesine iniş yapan helikoptere PKK’lı teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 terörist F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatında öldürüldü.

Çukurca’nın Kuzey Irak’a sıfır noktada bulunan Güven Dağı’ndaki üs bölgesine dün iniş yapan Sikorsky tipi helikoptere, PKK’lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda isabet alan helikopter, üs bölgesinin kuzeyindeki bir mevkiye zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki personel, saldırıdan yara almadan kurtulurken, bölgeye karadan özel eğitimli birlikler, havadan da Kobra helikopterler sevk edildi. Operasyonlar devam ederken, bölgede 5 PKK’lının öldürüldüğü belirtildi. Düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK’lılar ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"09.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağ Üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu ÿF-16 savaş uçakları ile yapılan Hava Harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 08.06.2017 günü saat 21:00’de yaşanan helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."