İşte CHP'li Fikri Sağlar'ın cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi'nin (PM) kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi. Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir"

SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti. Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."