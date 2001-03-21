İşte CHP'nin 15 Temmuz raporu

300 SAYFALIK RAPORUN ÖZETİ: KONTROLLÜ DARBE

CHP’li Aykut Erdoğdu “15 Temmuz darbe girişimi öngörülen, önlenemeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe olarak tarihe geçmiştir. Bu muhalefet şerhi darbe girişiminde şehit olan yurttaşlarımızın aziz hatıralarına ve gazilerimize adanmıştır.” dedi.

CHP'nin raporunda "Kanlı ve hain kalkışma bu memleketin masum yurttaşları için beklenmeyen, şok edici ve dehşet verici bir gelişme olmuştur. Ancak bu hain darbe girişiminin olacağını bilen ve bekleyenler de vardır." değerlendirmesi yapıldı.