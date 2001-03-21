İşte CHP'nin 15 Temmuz raporu

İşte CHP'nin 15 Temmuz raporu
12.6.2017 - 15:58

CHP, 15 Temmuz'da millete silah çekerek yönetime el koymaya çalışan FETÖ'den çok, AK Parti iktidarının suçlandığı bir rapor hazırladı.

CHP, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporuna karşın CHP’nin hazırladığı muhalefet şerhini açıkladı.

300 SAYFALIK RAPORUN ÖZETİ: KONTROLLÜ DARBE

CHP’li Aykut Erdoğdu 15 Temmuz darbe girişimi öngörülen, önlenemeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe olarak tarihe geçmiştir. Bu muhalefet şerhi darbe girişiminde şehit olan yurttaşlarımızın aziz hatıralarına ve gazilerimize adanmıştır.” dedi.

CHP'nin 15 Temmuz raporu

CHP'nin raporunda "Kanlı ve hain kalkışma bu memleketin masum yurttaşları için beklenmeyen, şok edici ve dehşet verici bir gelişme olmuştur. Ancak bu hain darbe girişiminin olacağını bilen ve bekleyenler de vardır." değerlendirmesi yapıldı.

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