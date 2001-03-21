İşte CHP'nin yaptırdığı son anket

CHP'nin yurt dışı merkezli şirkete yaptırdığı referandum anketine göre; 'hayır' oyları yüzde 55'e dayandı.

Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma 25 gün kaldı. Siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de kamuoyu yoklamaları yapıyor.