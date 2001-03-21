İşte Erdoğan'ın girdiği Hayır çadırında konuşulanlar

29.3.2017 - 00:08

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Sarıyer'de ziyaret ettiği 'hayır' çadırında neler konuşulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’a gelmeden önce İstanbul Sarıyer’de referandum için açılan ’evet’ çadırını ziyaret ettikten sonra karşısındaki ’hayır’ çadırını da ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan, ’hayır’ çadırında bulananlarla arasında geçen konuşmayı anlatırken şunları söyledi:

"Önce açın 18 maddeyi okuyun. Samsun’a gelirken İstanbul’da evet çadırına uğradım. Yanında da hayır çadırı da vardı. Oradakilerle görüştüm. Hayır çadırındakilere ’niçin hayır diyorsunuz, bana bunu söyler misiniz?’ dedim.

Erdoğan hayır çadırında neler konuşulduğunu anlattı

Dediler ki ’Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz’ dediler. ’Şuanda çağdaş bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik’ dedim.

Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı? Ama şimdi bunlar var.

Maalesef tabii bakıyorsunuz söylediği lafa bakıyorum, ’Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne neden Yavuz Sultan Selim adını koydunuz.’ Dedim ki, çok ayıp. Yavuz Sultan Selim Han’ın padişah olduğu zamanda Osmanlı’nın toprağı 18 milyon kilometre kare. Böyle bir Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin başında olan Sultan’ın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir? Ama olaya bakış mezhepçilik.

Hemen arkadan geldi ’Siz Alevi ile Sünni’yi ayırıyorsunuz.’

Biz böyle bir ayırım yapmadık. Böyle bir ayırım varsa sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisi Alevi. Siyasi partinin başında. Neyi eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim ama o lanetleyemedi. Niye? Lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak."

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