İşte Erdoğan Tillerson görüşmesinin ayrıntıları

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesi sona erdi.

Tillerson Ankara ziyareti çerçevesinde Erdoğan ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Görüşmeye ilişkin bilgi veren cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede "Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığının vurgulandığını ve bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceğinin ele alındığını" belirtti.

Kaynaklar görüşmede Erdoğan'ın "terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemli olduğuna da dikkati çektiğini" kaydetti.

FETO'NUN İADESİ ELE ALINDI

"Gerek ikili ilişkilerde, gerekse bölgesel meselelerde iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin önemi üzerinde duruldu" diyen kaynaklar görüşmede ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in iade süreci ve "FETÖ" mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konularının da ele alındığını belirtti.