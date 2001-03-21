İşte FETO'nun CHP imamı

A Haber yorumcusu ve CHP Eski PM üyesi Savcı Sayan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Fatih Gürsul’un ev arkadaşının 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra kendisine mail attığını ve bu şahsın nasıl CHP’ye sızdığını söyledi. Sayan’ın edindiği bilgilere göre 17/25 Aralık sürecinde Kılıçdaroğlu’nu yönledirdiğini ve FETÖ ile bağlantısını kurduğu ortaya çıktı.

İŞTE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKANIŞMANI FATİH GÜRSUL'UN EV ARKADAŞININ HERŞEYİ AÇIKLAYAN ŞOK MAİLİ...

Abi iyi geceler ahaberdesin seyrediyorum ben 96 yılında Ankara'da dershanedeydim bunların (FETÖ) yurdunda kaldım. Orada belletmen abimiz vardı Fatih Gürsul çok yüksek puan almış olmasına rağmen FETÖ ona Gazi matematiğe gideceksin dediği için Oraya girmişti o yurttaki en faal adamdı.

ATATÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ ŞAPKASI İLE KAMUFLE OLMUŞ

Belletmenler içinde sene sonundada bana muhafazakar aile kimliğimi biliyordu tek biyere çekip ısrarla bana da gel seni Azerbaycan'daki bizim üniversiteye gönderelim diye ısrar etti kendilerine yakın görüyorlardı ben kabul etmedim sonra iki yıl görüştük. Arada telefonla falan daha sonra ulaşamadım buna sonra ben okulu bitirdim yıllar geçti. Ankara'da tesadüf kırmızı ışıkta karşıya geçmeyi beklerken Yanyana durduk bide baktım bu yanında üç dört tane bayan başlarında Atatürk düşünce derneği şapkaları falan şaşırdım öyle görünce o da hemen bir şekilde beni susturdu.

ABİ SEN NASIL DEĞİŞTİN...

Kızlardan ayrıldı ikimiz bir yerde oturmaya gittik ben hayretle soruyorum abi sen nasıl bu değişim falan diye soruyorum oda gülerek yanlış yoldaydık diye söylendi ben üsteledim bu bana başladı anlatmaya hizmet bana bu görevi verdi eski çevremle görüşmüyorum şimdi de Hacettepe üni.de Yrd.doç falan benimde O zaman hoşuma gitti bu durum o sırrını hep sakladım.

17/25 ARALIK DÖNEMİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN EN YAKININDA

Sonra 17/25 Aralık döneminde bunu Kılıçdaroğlu'nun yanında basın açıklaması yaparken gördüm geçen günde Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı içimize sızmışlarsa biliyorsa bize söylesin diye açıklama yaptı ben de netten baktım bu nerde diye adam Kılıçdaroğlunun bilim teknoloji başdanışmanı şuan doç.dr. Fatih Gürsul 1 Kasım'da da CHP'nin Elazığ birinci sıra adayı ve o adam Malatyalı internette nekadar özgeçmişine baktıysam eğitimi hep Amerika yazıyor ondan öncesine dair hiç bir bilgi de yok .

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...



Abi hatta bana o karşılaştığımız Zaman öğrencilik yıllarımızda bir başka belletmen vardı onu şikayet etti Mehmet Kargı diye biri dediki bu s... Mehmet benim burda olduğumu Nasıl olmuş öğrenmişse buraya FETÖ'den gençler gönderdi bende sırf ben dikkat çekmesin diye çocukları dersten bıraktım peşine bir abiyle haber gönderdim bu salağa söyleyin bana bidaha kimseyi göndermesin diye.