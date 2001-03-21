İşte Genelkurmay çatı davasında 3. gün yaşananlar

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletiliyor.

FETÖ'CÜ ESKİ BAŞYAVER: DARBE BİR AY ÖNCESİNDEN DİLLENDİRİLİYORDU

İLK SAVUNMAYI AKIN ÖZTÜRK YAPTI: DARBEDEN HABERİM YOK

İLK SAVUNMA 'KARA KUVVETLERİ İMAMI' AKYÜZ'DEN

Bugün, savunma yapmaya başlayan ilk isim eski Kurmay Albay Bilal Akyüz oldu. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri İmamı' olarak gösterilen Akyüz, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinin sözlü görevlendirmesi nedeniyle Akıncı Üssü'ne gittiğini öne sürerek, "Gizli olarak icra edileceği söylenen terörle mücadele harekatıyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığından bu harekatın desteklenmesi amacıyla irtibat subayı olarak görevlendirildiğim bana söylendi. Akıncı Üssü'ne ön hazırlık ve bilgi edinmek için gittim. Kimseyi tanımadığım gibi kimse de beni tanımıyordu. 143. Filo'yu aradım buldum. Oraya girdim. Ne yapmam gerektiğini sordum" diye konuştu.

"KARAYILAN'DAN DAHA CANİ BİR YÖNETİCİ OLARAK SUÇLANIYORUM"

Akyüz, olayların farklılaştığını görmesinin ardından odasına çekildiğini, sadece aramalar yaptığını savundu. Sabaha kadar olayların yatışmasını beklediğini öne süren Akyüz, bu süreçte sevk, idare veya emir vermediğini belirtti. Akyüz, iddianamede "silahlı terör örgütü yöneticisi" olmakla suçlandığını anımsatarak, 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasından sadece 5 kişiyi tanıdığını, geriye kalan 33 kişiyi tanımadığını öne sürdü. Akyüz, şu an PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan'dan daha cani bir konumda yönetici olarak suçlandığını kaydetti. Günde 16 saat aralığında mesai yaptığını anlatan Akyüz, bu kadar yoğun çalışma şartlarında silahlı terör örgütünü yönetmenin akla uygun olmadığını söyledi.

"ÇOKTAN ASILDIM BİLE"

Yurtta Sulh Konseyi içerisinde yer aldığı sonucuna nasıl varıldığını anlayamadığını ifade eden Akyüz, ne bu toplantılara katıldığını ne de örgütte faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti. Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Akyüz, aracında bulunduğu iddia edilen notların kendine ait olmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Savcının yazdığı iddianame ile her şeyin üzerine yıkıldığını iddia eden Akyüz, "Çoktan asıldım bile" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖĞRENMİŞ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "Darbe girişimini ne zaman anladınız?" sorusuna Akyüz, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra saat 00.30 gibi anladım. Ondan sonra oradan dışarıya çıkmadım. Ayrılmak istedim ama nizamiye tutuluyordu. O esnada arkadaşlardan arayanlar vardı, yaralılar vardı. Bir odaya çekildim ve sadece birkaç telefon görüşmesi yaptım o kadar" cevabını verdi.

"DARBEYİ KİM YAPTI BİLMİYORUM"

Başkan Dik'in "Sence bu darbe girişimini kim yaptı?" sorusu üzerine ise Akyüz, "Bunu siz çıkaracaksınız, ben bilmiyorum. Ben kimin organize ettiğini, kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

SANIK AVUKATI İLE MÜŞTEKİLER ARASINDA TARTIŞMA



Akyüz'ün savunmasının ardından söz alan müdafi avukatı Günay Kodaz, sanıklara tepki gösteren müşteki yakınlarının bu tutumunun kayda geçirilmesini istedi. Bu sözler üzerine tepki gösteren müştekiler ile Kodaz arasında tartışma yaşandı. Kodaz, tepki gösteren müştekilerin salondan çıkarılmasını, çıkarılmadığı takdirde Akyüz'ün avukatlığından çekileceğini söyledi. Tepki gösteren iki müşteki salondan çıkarıldı. CMK ile atandığını anımsatan Kodaz, adaletin tecellisi için görevlerini zorunlu olarak yaptıklarını belirtti.

AKIN ÖZTÜRK VE ALİ YAZICI'NIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Yurtta Sulh Konseyi'nin savunmaları Akın Öztürk'le başlamış, dün Ali Yazıcı'nın savunması alınmıştı. Yazıcı, darbe girişimi için "Bir ay öncesinden dillendirenler vardı" demişti.

Çatı davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar kesintisiz devam edecek.