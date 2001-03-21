İşte Hava Harp Okulunda darbe gecesi yaşananlar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi savunmalarını tamamladı. Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz’a ertelerken, öğrencilerin darbe gecesi yaşadıkları korku dolu anları anlatan görüntü ve fotoğraf dava dosyasına girdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, paraşüt eğitimi için İstanbul’dan Ankara’ya getirilen 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hazır bulundu. Dün başlayan duruşmada, 51 öğrencinin tamamı savunmasını tamamladı. Öğrenciler, 1 yıl önce planlandığı belirtilen paraşütle atlama eğitimi kapsamında Ankara’ya getirildiklerini ve Kara Harp Okulu’nda konakladıklarını söylediler. Darbe teşebbüsüne katılmadıklarını ifade eden öğrenciler, haklarındaki "terör örgütü üyeliği" suçlamasının reddettiler.

Tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarının talepleri alındı. Avukatlar, görülen davanın, darbe gecesi Kara Harp Okulu’ndan helikopterler ile Etimesgut’a götürülen 91 öğrenci ile öğrencilerin komutanı olan Yüzbaşı Kemal Baştuğ hakkında açılan dava ile birleştirilmesini talep etti. Yargılanan çoğu öğrencinin Ankara dışından geldiği için duruşmalardan vareste tutulmalarını talep eden avukatlar, Yüzbaşı Kemal Baştuğ’un tanık olarak dinlenilmesini istedi.

DURUŞMA 18 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların vareste tutulma taleplerini reddederek, duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca, avukatların diğer dava ile birleştirilme talebine ve Yüzbaşı Kemal Baştuğ’un tanık olarak dinlenilmesi talebine sonra karar verileceğini bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN DARBE GECESİ ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Hava Harp Okulu öğrencilerinden bazıları, hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını cep telefonları ile kaydetti. Öğrencilerin çektiği görüntü ve fotoğraf dosyaya girdi. Çekilen görüntünün net olmaması ile birlikte, Ankara’ya bombalar yağdıran FETÖ’cü askerlerin kullandığı uçakların sesleri ve öğrencilerin kendi aralarındaki konuşmaları dikkat çekiyor. Ankara’ya yağdırılan bombaları gören öğrencilerin durumu anlamaya çalıştıkları ve korku içinde bekledikleri görülüyor. Olay gecesi çekilen bir fotoğrafta ise, atılan bombalardan korkmaları sebebiyle koğuşlara giremeyen öğrencilerin koridorda bekledikleri görülüyor.

Abdullah Sarıca