İşte IŞİD'in Musul'daki ölüm makinaları

İşte IŞİD'in Musul'daki ölüm makinaları
12.6.2017 - 15:43

Irak güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a ait patlamaya hazır çok sayıda bombalı araç ele geçirdi.

Irak ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan bazı mahallelerde ele geçirdiği bomba yüklü araçlar, Musul'un güneyindeki Hammam Alil kasabasında bulunan askeri üsse getirildi.

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

Musul Federal Polisi Basın sorumlusu Hüseyin Hamudi, yaptığı açıklamada;  "DEAŞ, güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için en çok bomba yüklü araçları kullanıyor." dedi.

"KURŞUN GEÇİRMEZ ÇELİK LEVHA KULLANIYORLAR"

Terör örgütü DEAŞ'ın kendi imalathanelerinde otomobil veya küçük kamyonetleri çelik levhalarla güçlendirdiğini anlatan Hamudi, "Araçların etrafını kurşun geçirmez çelik levhalarla kaplayıp intihar eylemlerinde kullanıyorlar." diye konuştu.

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

Hamudi, bomba yüklü araçların genellikle askerlerin yahut diğer güvenlik mensuplarının toplu halde bulunduğu noktalarda patlatıldığını söyledi.

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan kurtarılması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

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