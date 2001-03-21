İşte isim isim Fethullah'ın mahrem imamları

6.6.2017 - 00:20

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi... Darbe girişiminden sonra Emniyet'i arayan bir ihbarcı, yakınlardaki çöp kutusuna zarf içerisinde isim listesi bıraktığını söyledi. Liste incelendi, TSK'dan MİT'e devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerinin kripto abileri deşifre edildi. Mahrem imamlar arasında kamuoyunca tanınan isimler dikkat çekti.

Örgütteki gizli yapılanmayı deşifre eden mahrem imamlar listesinde bazı isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem MİT’ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut’un 4 Şubat 2014’te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen’in yanına gittiği ifade edilen Karabulut'un, bu tarihten sonra FETÖ’nün ‘Asya imamı’ olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi - Örgütteki gizli yapılanmayı deşifre eden mahrem imamlar listesinde bazı isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem MİT’ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut’un 4 Şubat 2014’te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen’in yanına gittiği ifade edilen Karabulut'un, bu tarihten sonra FETÖ’nün ‘Asya imamı’ olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

 

Darbe girişiminden sonra Emniyet'i arayan bir ihbarcı, yakınlardaki çöp kutusuna zarf içerisinde isim listesi bıraktığını söyledi. Liste incelendi, TSK'dan MİT'e devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerinin kripto abileri deşifre edildi. Mahrem imamlar arasında kamuoyunca tanınan isimler dikkat çekti. Kara işte o listeye ulaştı.

Örgütteki gizli yapılanmayı deşifre eden mahrem imamlar listesinde bazı isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem MİT’ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut’un 4 Şubat 2014’te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen’in yanına gittiği ifade edilen Karabulut'un, bu tarihten sonra FETÖ’nün ‘Asya imamı’ olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi - Mahrem imam listesinde yer alan isimlerden biri de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi iken ihraç edilip tutuklanan Cemil Çelik. Listelerde şahsın tutuklu Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile irtibatlı olduğu kaydediliyor.undefined 

Mahrem imam listesinde yer alan isimlerden biri de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi iken ihraç edilip tutuklanan Cemil Çelik. Listelerde şahsın tutuklu Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile irtibatlı olduğu kaydediliyor.

 

 Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi - MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya da listede. Sarıkaya FET'nün MİT imamı Murat Karabulut ile irbibatlı. 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya da listede. Sarıkaya FET'nün MİT imamı Murat Karabulut ile irbibatlı.
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi - Mahrem hizmetler grubunda ismi geçen diğer bir örgüt üyesi de TRT'den ihraç edilen ve soruları çalınan KPSS davasında tutuklu olan Fatih Özbahçeci. Listede şüpheli icçin 'jandarma mahrem imamı' notu dikkat çekiyor.

Mahrem hizmetler grubunda ismi geçen diğer bir örgüt üyesi de TRT'den ihraç edilen ve soruları çalınan KPSS davasında tutuklu olan Fatih Özbahçeci. Listede şüpheli icçin 'jandarma mahrem imamı' notu dikkat çekiyor.
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 
 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi -

 

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi - 42 -

 KARAR GAZETESİ
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