İşte isim isim Fethullah'ın mahrem imamları

Çöpe bırakılan mahrem imamların listesi... Darbe girişiminden sonra Emniyet'i arayan bir ihbarcı, yakınlardaki çöp kutusuna zarf içerisinde isim listesi bıraktığını söyledi. Liste incelendi, TSK'dan MİT'e devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerinin kripto abileri deşifre edildi. Mahrem imamlar arasında kamuoyunca tanınan isimler dikkat çekti.

Örgütteki gizli yapılanmayı deşifre eden mahrem imamlar listesinde bazı isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem MİT’ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut’un 4 Şubat 2014’te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen’in yanına gittiği ifade edilen Karabulut'un, bu tarihten sonra FETÖ’nün ‘Asya imamı’ olarak görevlendirildiği kaydediliyor.