İşte isim isim Genelkurmay'daki darbeci FETO'cular

Bu görüntüler ilk kez yayınlanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhında neler yaşandı? Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişli o gece nasıl görüntülendi? Cuntacılar nasıl gözaltına alındı? Saat saat, isim isim o anlar…

15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Karargahı'nı basan darbeciler tarafından derdest edildiği anın görüntülerine ulaştı. İşte o gece Genelkurmay'da an be an yaşananlar:



Saat 21:22: Darbeciler özel kuvvetlerden onlarca askeri içeri alıp Genelkurmay koridorlarında ilerliyorlar. Gelen askerlerin hepsi tam teçhizatlı ve elleri tetikte... Genelkurmay'daki askerlerden biri koridorda cuntacıları görünce telsizine davranmak istiyor. Ancak cuntacılar elindeki telsizi ve silahını tekmeleyerek ondan uzaklaştırıyor. Aynı anlarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı Yunus Can karargâh binasına geliyor. Komutanlar içeri girer girmez sağa sola gizlenen darbeciler tarafından çembere alınıyor ve darp edilerek derdest ediliyor. Bu sırada kapıda olan Koruma Binbaşı Burak Akın darbecilere karşı koyuyor. Koruma müdürü olduğunu söyleyen Akın'ın arkasından yetişmeye çalışan darbeci asker ise "Tanımayız biz" karşılığını veriyor. Yüzbaşı Akın, koşarak Karargah binasına girdiğinde Orgeneral Çolak ve Orgeneral İhsan Uyar'ın yere yatırıldığını, başlarında tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olduğunu görüyor. Duruma müdahale etmeye çalışan Akın'a ateş ediliyor. Darbeye katılan Yarbay Halit Kazancı'nın Akın'ı bacağından vurduğu tespit ediliyor. Dışarıda çatışma devam ediyor. Akın kendisini içeri atıyor. Ancak o sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Koruma Astsubayı Bülent Aydın şehit düşüyor..

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ile Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahındaki FETÖ'cüleri isim isim açıkladı...

Saat 21:23: Cuntacılar kendilerine müdahale etmek isteyen bir koruma müdürünü engelliyor. Darbecilerin arasında olan sivil giyimli kişiler ise her yerde var. Onları yönlendiriyor ve yol gösteriyorlar.







TÜM KAMERA KAYITLARINA GİREN VE OLAYLARI ORGANİZE EDEN KİŞİ SERHAT PAHSA...

Genelkurmay'daki darbeyi organize eden kişi Genelkurmay Başkanı'nın eski emir astsubayı Serhat Pahsa'dan başkası değil. Karargah'taki kamera kayıtlarını alıp firar eden ve FETÖ'cü olduğu kesinleşen hain Pahsa her yerde aranıyor..

Saat 22:17:

Komutanlar Karargah'tan çıkarılıyor. Elleri arkadan kelepçeli ve gözleri bağlı... Sağ ve solda etkisiz hale getirilen askerler dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkarılan komutanlar, 70 metre ilerledikten sonra helikoptere bindiriliyor ve Akıncı Üssü'ne götürülüyor.







Saat 21:44:

Darbeciler üst düzey askerleri derdest etmeye başlıyor. Gözleri bağlanan, elleri kelepçelenen generaller Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere darbecilerin arasında ilerliyor. Onlardan biri de o dönem Genelkurmay İkinci Başkanı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler...

Saat 22:17:

Komutanlar Karargah'tan çıkarılıyor. Elleri arkadan kelepçeli ve gözleri bağlı... Sağ ve solda etkisiz hale getirilen askerler dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkarılan komutanlar, 70 metre ilerledikten sonra helikoptere bindiriliyor ve Akıncı Üssü'ne götürülüyor.







Saat 21:44:

Darbeciler üst düzey askerleri derdest etmeye başlıyor. Gözleri bağlanan, elleri kelepçelenen generaller Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere darbecilerin arasında ilerliyor. Onlardan biri de o dönem Genelkurmay İkinci Başkanı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler...







Saat 22:10:

Güvenlik kameralarına yansıyan isim Tümgeneral Mehmet Dişli. Dişli, darbe esnasında elinde telefonu ile koridorda görünüyor.

