İşte medyadaki Fethullahçılar

Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç’a damadından sonra bir şok daha. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandığı tespit edilen 41 ‘gazeteci’ hakkında FETÖ iddianamesi hazırladı. İddianamede en çok dikkat çeken isimlerden biri de Bülent Arınç’ın son basın müşaviri Mustafa Oymak. İddianameye göre Zaman, Milliyet, Millet, Radikal, Samanyolu, Taraf, TRT, Cihan, Habertürk ve Yeni Şafak gibi basın yayın organlarında görev yaptığı belirtilen söz konusu sözde gazetecilerin aslında yollarını düşürmedikleri yayın organı ve kamu kurumu kalmamış.

BASIN DANIŞMANI DA FETÖ’CÜ ÇIKTI

Son yıllarda kamuoyunda en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelen Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den tutuklanması; savunmasında kendisini FETÖ ile kayınpederi Arınç’ın irtibatlandırdığını söyleyerek, Arınç’ı suçlamasının ardından bir şok bilgi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameden çıktı. Halen 2’si tutuklu, 39’u firari olmak üzere 41 gazeteciden birisinin de Bülent Arınç’ın basın müşaviri Mustafa Oymak olması dikkat çekti.

ARINÇ GÖREVİ BIRAKTI, TRT’YE GÖNDERDİLER

Erkan Durdu’dan sonra Bülent Arınç’ın basın müşavirliğine getirilen Zaman gazetesi eski çalışanı firari Mustafa Oymak’ın; Arınç’ın Başbakan Yardımcılığı görevi sona erince yine Arınç tarafından, Şenol Göka döneminde TRT Strateji Geliştirme Dairesi’nde strateji uzmanı olarak göreve başlatıldığı tespit edildi.

TBMM’YE ALDIĞI KİŞİ DE FETÖ’DEN ATILDI

Bülent Arınç’la ilgili şokların ardı arkası kesilmiyor. Bülent Arınç, TBMM Başkanı olduğu dönemde Özlem Demir isimli kişiyi Milli Eğitim’den TBMM’ye alır. Geçtiğimiz yıl FETÖ soruşturması kapsamında çalıştığı TBMM’den atılan Özlem Demir’in, Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın kimya öğretmeni olduğu ortaya çıkmıştı. Bülent Arınç’ın TBMM Başkanı olduğu dönemde öğretmenlikten ayrılarak Meclis lokantasında kimyager olarak çalışmaya başlayan Özlem Demir’in meslekten ihraç edilen 41 personel arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME’DE FETÖ MEDYASINDAN KİMLER VAR?

41 FETÖ’cü gazeteci hakkında hazırlanan iddianamede Arınç’ın eski basın müşaviri ve TRT eski çalışanı Mustafa Oymak, halen FETÖ üyeliğinden tutuklu Habertürk TV eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer, Samanyolu TV’nin spikeri Asım Yıldırım ile haklarında yakalama kararı çıkartılan firariler, Zaman gazetesinden Kerim Gün, Muhsin Pilgir, Koray Tekin, Ercan Baysal, Betül Tanrıseven, Mürsel Genç, Ayşenur Parıldak, Tuncer Çetinkaya, Göksel Genç, Mustafa Gürlek; İpek Medya grubu üyesi Bugün’den Erhan Başyurt, Güngör Ergün, Bilal Şahin, Kamil Maman, Mehmet Yılmaz, Erkan Akkuş, Millet gazetesinde Bülent Ceyhan, Mutlu Çölgeçen, Sedat Gülmez; Samanyolu’ndan Mahir Etyemez, Serdar Bal, Ahmet Doğan, Mehmet Akif Akyüz, Cihan Haber Ajansı’ndan Kazım Canlan, Taraf’tan ise Aysun Yazıcı yer aldı.

SIRA KRİPTO ÖTESİ FETÖCÜLERDE

FETÖ’cü gazetecilerin listesinde Habertürk Haber Müdürü Cafer Teyyar Kala, TRT’nin eski çalışanları Seyit Kılıç, Faruk Seven, Radikal eski muhabiri Mustafa Gökkılıç, Milliyet, Yeni Şafak, TRT ve Zaman eski çalışanı Mehmet Gündem de yer aldı. Şimdi ise gözler ‘iktidar yanlısı’ medya ile kamu kurumları içine sızmış olan diğer FETÖ’cü gazeteciler ile muhafazakâr medya organlarını atlama tahtası olarak kullanan kriptonun da ötesinde sureti haktan görünün hâlen görevdeki FETÖ’cülere çevrilmiş durumda.

-YENİ SÖZ-