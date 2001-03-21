İşte ortalığı karıştıran belge! CHP isyan etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in komisyon raporunu açıklarken gösterdiği, Fetullah Gülen’in 1967 yılında CHP’ye bağış yaptığı tahsilat makbuzu olduğu iddia edilen belgenin sahte olduğunu söyledi.

'İNTERNET'TEN SATILAN BELGE'

Darbe komisyonunun CHP’li üyesi Erdoğdu, belgeye ilişkin şunları söyledi: "Bu belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından asılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerine doldurulması sonucu elde edilmiştir. Bu makbuzlar seri halde İnternet sitelerinde satılmaktadır. Bir çocuk zekasıyla bu makbuz satın alınmış üzerine gülenin bağış yapmış gibi gösterilerek sahtekarlıkla bağış yaptığı gösterilmiştir. 5 bin lira o tarihte 560 dolar bir vaiz maaşı ortada. Bu kadar ahmakça ve vicdansızca ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz bu iftirayı yargıya taşıyacağız. Kontrollü darbenin, kontrollü raporu iftira ile yürümektedir. Bir iftirayla ikiz kardeşlerini CHP’ye yamamaya çalışıyorlar. Darbe dediğiniz bu bunu yapanlar hukuk önünde de verecekler hesabını, millete de Allah’a da verecekler. Reşat Petek bu sahtekarlığın kullanıcısıdır. Sitelerde bu makbuzlar satılmaktadır. Kime satıldığı bellidir. Yargı cesaretle üzerine giderse kimin aldığı görülecektir. Bu açıklamayı raporun içinde görmedik. Madem böyle ciddi iddian, önemli belgelerin var niye raporun metnine yazamadın Reşat Petek. Bu komisyon raporu diye yutturulmaya çalışılan AKP iftirası darbenin siyasi ayağını saklamaya yöneliktir. Bu darbe araştırma komisyonu raporunda bir tek siyasi ayak yoktur. Bu siyasi ayağı gizleme çabasıdır"

PETEK NE DEMİŞTİ?

FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, basın toplantısında CHP''nin Gülen'e para yardımı yaptığına dair bir belge göstererek şöyle konuşmuştu: "Dikkat çeken belgelerden bir tanesi, kendisi ilkokul mezunu olmadan vaizliğe atandı. 1967 yılında bakıyorsunuz bir partiye, CHP’ye bir tahsilat 5 bin lira bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sözüm yanlış anlaşılmasın ama bu örgütün amaçlarına hizmete edeceğini düşündüğü siyasi partilerle işbirliği yapabildiğini gösterdiği bir belge olarak… Nüfus kayıt örneği bile şaibeli bile karışık. Bazı yerlerde doğum tarihi 1942 olarak geçer, kendi yazılı beyanlarında da 1938 olarak geçmiştir. Farklı yorumlarla Atatürk’ün ölümünden sonraki tarihi işaret etmesi bakımından kullandığı şekilde yorumlara sebebiyet vermiştir."

Petek, "CHP'nin Gülen'e katkıda bulunduğunu gösteren belge gösterdiniz. Sizin partinizden de katkısı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir partiye uzak yakın değerlendirmesi olduğunu ifade ettim. 2010’da yargıyı ele geçirme operasyonunda AK Parti ile yakından işbirliği olduğu, referanduma açık destek verdiği, ama sonunda anayasa değişikliğinde bu defa örgüt mensuplarının anayasa mahkemesine götürüldüğünde anayasa değişikliği, her seçmenin bir adaya vermesi yerine listelere oy vermesi gerekir şeklinde anayasa iptali gerçekleştiğinde, HSYK’yı FETÖ’nün ele geçirilmesi… AK Parti döneminde de devlete sızmada hangi yöntemleri kullanabileceğini düşünmüşler, örneğin yargıda operasyon için somut bir örnek. Ama bağış makbuzu vesaire gibi bir şey komisyonumuzda yok. Fetullah Gülen’in Papa ile görüşmesini o zamanki devlet yetkilileri organize ediyor. Şahsi yorumum şunu söyleyebilirim. Ama şunu söyleyebiliriz, değişik siyasi partilerle bağlantısı olan, il genel meclisi, belediye başkanları hakkında yargının yaptığı soruşturma var. AK Parti de var, CHP de var, MHP de var, HDP de var. Yargı bunların tarafsız bağımsız olarak soruşturmasını yapıyor. "