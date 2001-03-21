İşte şehir şehir oruçlu olma saatleri

Mübarek Ramazan ayı bu gece sahurla başlıyor. Müslümanların bu kutsal ayında oruçlar tutulacak ibadetler yerine getirilecek. Peki oruç hangi ülkede kaç saat sürecek?

Dünyada milyarlarca müslüman dün gece ilk sahura kalkıp orucuna niyet etti. Oruç tutanlar sahurdan iftara kadar yemeyi ve içmeyi bıraktı.Ramazan, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bu yıl da uzun sürecek.

Bulundukları yarım küreye göre bazı ülkelerde oruç süresi Ramazan boyunca kısalırken bazılarında ise uzayacak.Türkiye'de oruç süresi 17 saat civarında olacak (İstanbul saatiyle).

İftar ve sahur saatleri her gün değişecek olsa da ortalama olarak dünyada şöyle olacak;

Nuuk (Grönland) 21 saat

Stockholm (İsveç) 19,5 saat.

Moskova (Rusya) 19 saat

Londra (İngiltere) 18,5 saat

Astana (Kazakistan) 18,5 saat

Brüksel (Belçika) 18,5 saat

Toronto (Kanada) 17,5 saat

Paris (Fransa) 17 saat

Pekin (Çin) 16,5 saat

New York (ABD) 16,5 saat

Tokyo (Japonya) 16 saat

Kabil (Afganistan) 16 saat

Kahire (Mısır) 15,5 saat

Yeni Delhi (Hindistan) 15 saat

Hong Kong (Hong Kong) 15 saat

Riyad (Suudi Arabistan) 15 saat

Hartum (Sudan) 14,5 saat

Kuala Lumpur (Malezya) 13,5 saat

Sao Paulo (Brezilya) 13 saat

Harare (Zimbabwe) 12,5 saat

Pretoria (Güney Afrika) 12 saat

Cape Town (Güney Afrika) 11,5 saat

Punta Arenas (Şili) 10 saat



