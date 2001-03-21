İşte şehir şehir oruçlu olma saatleri

27.5.2017 - 14:34

Mübarek Ramazan ayı bu gece sahurla başlıyor. Müslümanların bu kutsal ayında oruçlar tutulacak ibadetler yerine getirilecek. Peki oruç hangi ülkede kaç saat sürecek?

Dünyada milyarlarca müslüman dün gece ilk sahura kalkıp orucuna niyet etti. Oruç tutanlar sahurdan iftara kadar yemeyi ve içmeyi bıraktı.Ramazan, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bu yıl da uzun sürecek.

Bulundukları yarım küreye göre bazı ülkelerde oruç süresi Ramazan boyunca kısalırken bazılarında ise uzayacak.Türkiye'de oruç süresi 17 saat civarında olacak (İstanbul saatiyle).

İftar ve sahur saatleri her gün değişecek olsa da ortalama olarak dünyada şöyle olacak;

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Nuuk (Grönland) 21 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Stockholm (İsveç) 19,5 saat.

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Moskova (Rusya) 19 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Londra (İngiltere) 18,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Astana (Kazakistan) 18,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Brüksel (Belçika) 18,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Toronto (Kanada) 17,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Paris (Fransa) 17 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Pekin (Çin) 16,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

New York (ABD) 16,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Tokyo (Japonya) 16 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Kabil (Afganistan) 16 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Kahire (Mısır) 15,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Yeni Delhi (Hindistan) 15 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Hong Kong (Hong Kong) 15 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Riyad (Suudi Arabistan) 15 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Hartum (Sudan) 14,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Kuala Lumpur (Malezya) 13,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Sao Paulo (Brezilya) 13 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Harare (Zimbabwe) 12,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Pretoria (Güney Afrika) 12 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Cape Town (Güney Afrika) 11,5 saat

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Punta Arenas (Şili) 10 saat

 

 

 


 

 

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