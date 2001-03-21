İşte şehir şehir oruçlu olma saatleri

Mübarek Ramazan ayı bu gece sahurla başlıyor. Müslümanların bu kutsal ayında oruçlar tutulacak ibadetler yerine getirilecek. Peki oruç hangi ülkede kaç saat sürecek?
Dünyada milyarlarca müslüman dün gece ilk sahura kalkıp orucuna niyet etti. Oruç tutanlar sahurdan iftara kadar yemeyi ve içmeyi bıraktı.Ramazan, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bu yıl da uzun sürecek.
Bulundukları yarım küreye göre bazı ülkelerde oruç süresi Ramazan boyunca kısalırken bazılarında ise uzayacak.Türkiye'de oruç süresi 17 saat civarında olacak (İstanbul saatiyle).
İftar ve sahur saatleri her gün değişecek olsa da ortalama olarak dünyada şöyle olacak;
Nuuk (Grönland) 21 saat
Stockholm (İsveç) 19,5 saat.
Moskova (Rusya) 19 saat
Londra (İngiltere) 18,5 saat
Astana (Kazakistan) 18,5 saat
Brüksel (Belçika) 18,5 saat
Toronto (Kanada) 17,5 saat
Paris (Fransa) 17 saat
Pekin (Çin) 16,5 saat
New York (ABD) 16,5 saat
Tokyo (Japonya) 16 saat
Kabil (Afganistan) 16 saat
Kahire (Mısır) 15,5 saat
Yeni Delhi (Hindistan) 15 saat
Hong Kong (Hong Kong) 15 saat
Riyad (Suudi Arabistan) 15 saat
Hartum (Sudan) 14,5 saat
Kuala Lumpur (Malezya) 13,5 saat
Sao Paulo (Brezilya) 13 saat
Harare (Zimbabwe) 12,5 saat
Pretoria (Güney Afrika) 12 saat
Cape Town (Güney Afrika) 11,5 saat
Punta Arenas (Şili) 10 saat