İşte Türkiye'nin ilk havarayı

29.3.2017 - 15:58

Türkiye'de ilk kez İstanbul'a yapılacak olan havarayın ihalesi tamamlandı. 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanan havaray böyle olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "Her yere Metro Her yere Metro" projeleri kapsamında Türkiye'nin ilk Havarayı İstanbul'da başlıyor. Küçükçekmece Sefaköy -Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlanarak, sözleşme aşamasına gelindi. İnşaatın Nisan ayı içinde başlaması planlanıyor. Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.

Yolculuk süresi 27 dakika olacak

Güzergah : Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir güzergahında olacak Havaray, 15 kilometre uzunluğunda olacak. Yolculuk süresinin 27 dakika olacağı Havaray'da yolcu kapasitesi 15 bin (tek yön/saat) olacak
İstasyonlar: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak. 30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.

Güzergâh üzerinde; Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu’nda, Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu’nda, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu’nda, Otogar - Bağcılar - Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu’ndan
Diğer Raylı Sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.

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