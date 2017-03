İşte yeni et ve kıyma fiyatları

ESK'nın karkas et satışları piyasayı rahatlatacak

ESK, yemek sanayisine ve kasaplara piyasa fiyatlarının altında karkas dana eti satışına başladı. Kasaplar, kurumdan satın aldıkları karkas etleri kıymada kilogramı 32, kuşbaşıda 34 liradan satışa sunacak.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Türkiye genelinde yemek sanayisine kilogramı 20,50 lira + KDV, kasaplara ise 22,50 lira + KDV fiyattan karkas dana eti satışına başladı. Kurum, piyasanın ihtiyaçları karşılanıncaya kadar et satışına devam edecek.

ESK bugünden itibaren yemek sanayi ve şarküteri üretimi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara kilogramı 20,50 lira + KDV dondurulmuş karkas dana eti satışı için teklifler almaya başladı. Müracaatlar, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlüklerine yapılırken, satışlar peşin veya kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

Satışı yapılacak toplam ürün miktarı firma bazında 50 tonu geçemeyecek ve işletme kapasite raporunun üzerinde satış yapılmayacak.

Yemek sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonuna (YESİDEF) üye olmaları gerekiyor.

Kıymada 32 lira, kuşbaşıda 34 lira tavan fiyat uygulaması devam edecek

Öte yandan, ESK, Kasaplar Federasyonuna üye kasaplara da bugünden itibaren kilogramı 22,50 lira + KDV fiyatla taze karkas dana eti satışı gerçekleştirmek için Sakarya, Sincan ve Yozgat Et Kombinası Müdürlüklerinde teklifler alınmaya başlandı.

Kasaplar, kurumdan satın aldıkları karkas etleri, perakende olarak geçen sene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in girişimleri ile sektör tarafından belirlenen tarifeyle kıymada kilogramı 32 lira ve kuşbaşıda kilogramı 34 liradan satışa sunacak.

Kasaplar, çeyrek veya bütün karkas olarak piyasaya satış yapamayacak. Böyle bir durumun tespiti halinde o işletmeye et satışı durdurulacak.

Fiyatların spekülatif olarak tırmanmasını önlemek için adım atan ESK, piyasanın ihtiyaçları karşılanıncaya kadar satışlarına devam edecek.

"ESK'nın bu adımı bizim için 'esnek hesap' gibi"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç aydır karkas fiyatlarında sebepsiz tırmanış olduğuna dikkati çekerek, buna bağlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin de gerekli adımları attığını ve ESK'nın piyasaya et satışına başladığını söyledi.

Yalçındağ, bir kasabın günde ortalama 50-60 kilogramlık satış yapabildiğine işaret ederek, "Et fiyatları yükseldikçe vatandaşın alım gücü azalıyor. Vatandaş kırmızı et alamayınca bizim de satışlarımız düşüyor. Düşünülenin aksine kasaplar olarak bizi de et fiyatları artışları rahatsız ediyor, çıkmasını istemiyoruz. Çünkü hem fiyat hem de oluşan algı sebebiyle kırmızı et satışları olumsuz etkileniyor. Bu sebeple ESK'nın bu adımlarını çok olumlu buluyoruz" diye konuştu.

Piyasada karkas et satış fiyatının ortalama 26-27 lira civarında olduğuna işeret eden Yalçındağ, şöyle devam etti:

"ESK kasaplara 22,5 lira+KDV fiyattan karkas et satışı yapacak. Bankalarda vatandaşlar için 'esnek hesap' var. ESK'nın bu adımı bizim için de 'esnek hesap' gibi. Bu imkandan kasaplar faydalanacaktır. Çünkü kasapların alım maliyetlerinde 2-3 liralık fark oluşuyor. ESK'nın bu satışları piyasada rahatlamayı temin eder. En azından etiketlere yansıyan fiyatların yükselmesini önler. Fiyatlardaki yükseliş trendi durur. Düşüş için net çözüm olarak KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini önermiştik. Bu adımlarla birlikte KDV de indirilirse etiketlere 4-5 lira indirim yansır. Mübarek üç aylara giriyoruz, önümüz ramazan, yaz sezonunda da ete talep artacaktır. Söz konusu tedbirleri bunun için de olumlu bir adım olarak görüyoruz."

Sene başından bu yana karkas et fiyatları yüzde 3,6 arttı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, sene başında (5 Ocak) kilogramı ortalama 25,04 lira olan yağsız dana karkas etinin fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 3,6 artışla 25,95 liraya yükseldi.

Bakan Çelik, söz konusu yükselişlerle ilgili son günlerde spekülatörlerin boş durmadığını belirtmiş, "Kırmızı et piyasasında fiyatları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Et ve Süt Kurumumuz devreye girmiş bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.