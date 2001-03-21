İstihdam seferberliği tam gaz: İş arayana 650 TL destek

İstihdam seferberliği tam gaz sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesi için 100, çalışmaya başlanması halinde 550 lira ödeniyor. Sosyal yardım da sürüyor.

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni işçi alanlara her yeni istihdam için vergi ve prim desteği sağlanıyor. Bu sayede milyonlarca kişinin iş sahibi olması hedeflenirken; sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/ kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

ÖNCELİK VERİLİYOR

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 548 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor. Eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay yararlanabiliyorlar. Sosyal yardım alıp işe giren bir kişi kömür, eğitim ve gıda yardımlarında, iş aramayan veya bulduğu işi kabul etmeyen kişilere göre öncelikli oluyor.

'TEŞVİĞİ İSTİSMAR EDEN EN AĞIR BEDELİ ÖDER'

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam desteğini fırsatçılığa dönüştürenlerin otomasyon imkanlarının bu kadar geliştiği bir dönemde muhakkak tespit edileceğini belirterek, "Bu ay fark etmezsek, gelecek ay bunu yakalarız. Çünkü bunların 3 ay önce nerede SGK'lı oldukları belli. Bu otomasyon entegrasyonlarını yapabilecek gücümüz var" dedi. Bu yıl başlatılan 'çalışma hayatı ve istihdamda milli seferberliği' istismar eden işverenler hakkında az sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Minimum düzeyde şikayet aldığımızı ifade edebilirim. Bu istismarı yapanlar da şunu bilsinler ki en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Yani bu milletin imkanlarını kendileri için fırsatçılığa dönüştüren bazı işverenler bunun bedelini öder ama şu anda yüzde 99 oranında sorun yok.".