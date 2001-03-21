İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

26.3.2017 - 22:04

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen “hayır” mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterilmesinin ardından İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından “hayır" mitingi düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner’ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve olaydan dolayı rahatsızlığın dile getirildiği belirtildi. Ayrıca suçluların gecikmeksizin tespit edilmesi ve gereken cezanın verilmesi, buna benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması noktasındaki beklentilerin Büyükelçi Haffner’e iletildiği kaydedildi.

İlker Turak

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