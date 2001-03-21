İzmir'de taksiyi otomatik silahla taradılar: 2 ölü, 1 yaralı

26.3.2017 - 16:29

İzmir'in Torbalı ilçesinde ellerinde otomatik silahlarla bir taksinin önünü kesen şahıslar, 3 kişiyi ağır yaraladı. Akraba olan iki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, taksi şoförü de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesindeki İzmir-Aydın asfaltı üzerinde meydana geldi. Torbalı'dan bir taksiyle İzmir'e gitmekte olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç'ın bulunduğu taksinin önü plakası belli olmayan bir araç tarafından kesildi. Aracın içerisinden inen şahıslar, ellerindeki otomatik silahlarla bir anda ateş etmeye başladı. Akraba oldukları öğrenilen Mehmet Saraç ve Özcan Saraç ile taksici Şeref Altuntaş açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Silahlı şahıslar, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yoldan geçerken olaya şahit olan vatandaşlar, durumu hemen emniyete ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Mehmet Saraç, Özcan Saraç ve Şeref Altuntaş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksici Şeref Altuntaş ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Altuntaş'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis saldırganların peşine düştü.

Yaşanan olayın iki aile arasındaki husumet nedeniyle gerçekleşebileceği belirtildi.

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