İzmir depreminin ardından Gökçek'ten çarpıcı tweetler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek İzmir depreminin ardından attığı tweetlerle dikkat çekti. Gökçek çok konuşulan o iddiasını yineleyerek ''Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı? Varsa gemi hangi ülkeye ait?'' ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek İzmir depreminin ardından attığı tweetlerle dikkat çekti. Gökçek çok konuşulan o iddiasını yineleyerek ''Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı? Varsa gemi hangi ülkeye ait?'' ifadelerine yer verdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken tweetler geldi. Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamada "İzmir açıklarında 6.3 şiddetinde deprem oldu... Bilim adamları daha şiddetli olanların bunu takip edebileceğini söylüyor... Şimdi bu depremin sunî bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka böyledir demiyorum... Ancak ciddi bir ihtimaldir, mutlaka araştırılmalı diyorum... Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı... Varsa gemi hangi ülkeye ait?" ifadelerini kullandı.