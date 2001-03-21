Japonlar Isparta'ya akın ediyor

Gül hasadına Uzakdoğu'dan 'yakın' ilgi

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, gül hasadının başlamasıyla özellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistleri konuk ediyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, gülhasadının başlamasıyla özellikle Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Isparta'da gül, işlenmesi sonucu sağladığı ekonomik gelirin yanında özellikle hasat döneminde kente binlerce turisti de çekiyor.

Keçiborlu ve Gönen ilçelerindeki gül bahçelerinde hasat yapan üreticilere, gül toplamak ve gülün nasıl işlendiğini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi eşlik ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından turistlerin ilgi gösterdiği gül hasadı, en çok Güney Kore, Japonya, Singapur ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehirde gül üretiminin en yoğun yapıldığı Güneykent beldesinde üreticiler gibi sabah erken saatlerde bahçeye giren turistler, kuş cıvıltıları ve mis kokular arasında gül topluyor.

Topladıkları güllerle gül yağının geleneksel yöntemlerle çıkarılması sürecine de tanıklık eden turistler, eşsiz güzelliğe sahip gül bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi ve gül ürünleri almayı da ihmal etmiyor.