Jirinovski : Türkiye'ye hemen üye yapın

Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Türkiye’nin örgüte alınması konusu da gündeme geldi. Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı, Türkiye’nin bir an önce üye yapılması gerektiğini söyledi.

ŞİÖ Liderler Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi. Zirvede; Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylanmasını yorumlayan Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye'nin üye olmasına ilişkin tartışmalara da değindi.

Jirinovski, "ŞİÖ'ye yeni üyeleri almak için çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Bu bağlamda örgüte üye olmayı arzulayan Türkiye, İran ve Afganistan'ın sayesinde bir an önce ŞİÖ'ü genişletmek lazım" dedi.

AFGANİSTAN ÖNERİSİ

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti:

"Afganistan konusunda da anlaşabiliriz: Tüm yabancı askeri birlikler orayı terk etsin ve ŞİÖ polis birlikleri oraya yerleşsin. Belki böylece ülkede barış sağlayabiliriz. Çünkü 16 yıldır NATO ve ABD orada bir şey yapamadı, onlar ülkenin kalkınmasına da engel oluyor."

Kaynak: Sputnik