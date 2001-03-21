Juncker, 'İdam gelirse Türkiye AB'ye giremez'

Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği ve Erdoğan'ın Nazi açıklamaları gibi gündemde olan pek çok konu ile ilgili konuştu.

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, toplantı krizi, Avrupadaki Türkler, Geri Kabul anlaşması ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin haftalık Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.

"AB'YE GİRMEK İSTEYEN NAZİ SUÇLAMASI YAPMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Avrupa ülkelerine dönük Nazi kıyaslamalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Jucker, "AB'ye girmek isteyen bir ülkenin Cumhurbaşkanın, Nazi zulmüne uğrayanları suçlaması kabul edilemez. Erdoğan'ın sözleri Nasyonal Sosyalistler ve faşistlerin yaptıklarını önemsiz gibi gösteriyor" diye konuştu.

"HOLLANDA'NIN GİRİŞ YASAĞI DOĞRUYDU"

Juncker, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan toplantı krizi esnasında Hollandanın giriş yasağı koymasını ise, bu tepki doğruydu diye değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN ÜYELİK İLİŞKİLERİNİN DURDURULMASI SAHTE BİR TARTIŞMA"

AB Komisyon Başkanı Juncker, "Türkiye ile üyelik ilişkilerinin durdurulması ya da dondurulması gerekir mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Bu sahte bir tartışma. Şu anda zaten olmayan bir görüşmenin durdurulmasının bir anamı yok. Ancak şu bir gerçek; Türk hükümetinin getirmeye çalıştığı anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa konserine tiz bir ses etkisi yapıyor. Ben armoni tutkunu birisi olduğum için, böyle tiz dil vuruşlarını sevmiyorum.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ, KENDİ İSTEKSİZLİĞİNDEN GERÇEKLEŞMEYEBİLİR"

Türkiyenin üyeliği AB ülkelerinin istememesinden değil, Türklerin AB standartlarını getirme konusundaki isteksizliğinden gerçekleşmeyebilir."

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ İDAM"

Jean-Claude Juncker, "ABnin kırmızı çizgisi nedir?" sorusuna ise, "Türkiyede idam cezası yeniden yürürlüğe girecek olursa, üyelik görüşmeleri de son bulur" diyerek idamın getirilmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

"AB ŞANTAJA AÇIK DEĞİL"

Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasının Avrupayı şantaja açık hale getirdiği yönündeki eleştirileri reddeden Juncker, “AB, şantaja açık değil. Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir, Recep Tayyip Erdoğan birçok kez tehdit etmiş olsa da. Ben bu tehditlerle büyüdüm.” şeklinde konuştu.