Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

30.5.2017 - 21:13

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

Damadı tarafından Başakşehir’de dün akşam saatlerinde bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel için Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin, mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri oğlu Fatih Mehmet Demirel kabul ederken yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Kılınan namazın ardından Kadir Demirel’in naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına götürüldü.

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