Kadir Topbaş'tan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

26.5.2017 - 00:15

Topbaş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir programdan ayrılırken muhabirin, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili sorusuna Topbaş ilk başta "Bu konuyla ilgili en güzel açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bunun üzerine söz söylemeye gerek yok " dedi.

Kadir Topbaş daha sonra ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Topbaş "Ömer Farık Kavurmacı Kadir Topbaş'ın damadı olduğu için mi içeri alındı, yoksa damadı olduğu için mi bırakıldı? Kamuoyu bunu değerlendirsin. Yargı süreci devam diyor. Altını çizerek söylüyorum aklanmadı. Bu şekilde ifadeler kullanılıyor." dedi.

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