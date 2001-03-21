Kanal D, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yerini açıkladı

Özel bir hastaneden alınan raporla şartlı tahliye edilen Kavurmacı'nın yurt dışına çıktığı dahi iddia edilmişti.



Ancak dün akşam ana haberde Kanal D işin gerçeğini açıkladı. Kanal D'nin haberine göre Ömer Faruk Kavurmacı Florya'da bulunuyor. Her pazar günü de Şenlikköy karakoluna gidip imza veriyor.