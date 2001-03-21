Kanal D, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yerini açıkladı

25.5.2017 - 13:08

Kanal D, Kavurmacı'nın yerini açıkladı

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi sonrasında yurt dışına çıktığına dair iddialar sosyal medyada çok sık dile getiriliyordu. Kanal D haber, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi tartışmalara neden olmuştu.

Özel bir hastaneden alınan raporla şartlı tahliye edilen Kavurmacı'nın yurt dışına çıktığı dahi iddia edilmişti.


Ancak dün akşam ana haberde Kanal D işin gerçeğini açıkladı. Kanal D'nin haberine göre Ömer Faruk Kavurmacı Florya'da bulunuyor. Her pazar günü de Şenlikköy karakoluna gidip imza veriyor.

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