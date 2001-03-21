Kanal D, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yerini açıkladı

Kanal D, Kavurmacı'nın yerini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi sonrasında yurt dışına çıktığına dair iddialar sosyal medyada çok sık dile getiriliyordu. Kanal D haber, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yerini açıkladı.
Özel bir hastaneden alınan raporla şartlı tahliye edilen Kavurmacı'nın yurt dışına çıktığı dahi iddia edilmişti.
Ancak dün akşam ana haberde Kanal D işin gerçeğini açıkladı. Kanal D'nin haberine göre Ömer Faruk Kavurmacı Florya'da bulunuyor. Her pazar günü de Şenlikköy karakoluna gidip imza veriyor.