Kandilli Ege depremi için ne dedi

ge Denizi Karaburun açıklarında saat 15.28'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Edirne, Manisa gibi çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi.

Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa döküldü. İlk depremin ardından AFAD verilerine göre saat 15.35'te 4.9, 15.47'de ise 4.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 19.30'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk depremin ardından 20'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

İzmir Valisi, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir can kaybı olmadığını duyurdu. Çalışmalar devam ediyor. AFAD da son durumla ilgili açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener ise "Sığ, yüzeye yakın bir deprem olması nedeniyle de 400-500 kilometre uzaklıklardan, İstanbul'dan da hissedildiğini" kaydetti. Özener, olası İstanbul depremiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü önce 6.3, sonra 6.0 olarak duyurdu. Depremin 10 kilometre derinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Reuters'ın haberine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin şiddetinin 6.3 olduğunu açıklarken, merkezinin İzmir'in 84 kilometre kuzeybatısında olduğunu duyurdu.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kütahya, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Eskişehir'de de hissedildi, büyük panik yaşandı. Telefon hatlarında kısa süreli aksamalar yaşandı.

DİKİLİ VE KARABURUN'DA KEŞİF ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ege Denizi-İzmir Karaburun açıklarındaki depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “12 Haziran 2017 tarihinde saat 15.28’de Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illeri ile yapılan görüşmelerde, depremin hissedildiği ancak can ve mal kaybına yönelik henüz bir ihbar ulaşmadığı bilgisi alınmıştır. Depremin en çok hissedildiği yer olan İzmir Dikili, Karaburun, Foça, Aliağa ilçelerinde İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden ekipler keşif çalışmalarına başlamıştır. İzmir, Bursa, Sakarya, Afyon, Ankara, Manisa, Uşak ve Aydın İl AFAD’dan ekipler bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİSİ YOK

İzmir, Aydın, Manisa ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğinin belirtildiği açıklamada, “Manisa lojistik deposundan 16,5 m2’lik 240 aile çadırı tedbir amaçlı bölgeye sevk edilmiştir. An itibarıyla herhangi bir can kaybı bilgisi alınmamıştır. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam etmektedir. Söz konusu depremin muhtemel İstanbul Depremi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Gelişmeler AFAD Başkanlığı’nca takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AFAD’da kriz merkezi oluşturuldu.

MİDİLLİ'DE BAZI BİNALARDA HASAR VAR

Reuters, Midilli'deki Plomari kasabasında bazı yapılarda hasar bulunduğunu duyurdu. Haberde, ciddi bir yıkım ya da yaralıların bulunduğu konusunda bir bilginin bulunmadığı belirtildi.



ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Ege'de saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre 15.47'de bu kez 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İlk depremin ardından 20'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ KONUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ege Denizi ve Midilli'inin güneyi için 6,2 büyüklüğündeki bir depremin normal olduğunu belirterek, "Olağan bir deprem, oradaki fayların özelliğinden dolayı 6-6,5 büyüklüğünde depremlerin olması gayet doğal. Bir hafta, 15 gün, bir ay sürecek artçıları beklememiz doğal. 5-,5,5 büyüklüğünde artçılar gelebilir." dedi.



SIĞ BİR DEPREM OLDUĞU İÇİN GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ



Özener, 15.28'de, 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ilk bulgulara gören 20 kilometre derinliğinde olduğunu ifade ederek, sığ, yüzeye yakın bir deprem olması nedeniyle de 400-500 kilometre uzaklıklardan, İstanbul'dan da hissedildiğini kaydetti. Özener, şöyle devam etti: "Bu deprem yüzeye yakın olduğu için daha büyük alana yayılıyor. Ege Denizi, Midilli'inin güneyi için bu büyüklükteki bir deprem normal bir deprem. Olağan bir deprem, oradaki fayların özelliğinden dolayı 6-6,5 büyüklüğünde depremlerin olması gayet doğal. Depremin artçıları olacaktır. Bir hafta, 15 gün, bir ay sürecek artçıları beklememiz doğal. 5-,5,5 büyüklüğünde artçılar gelebilir. Onlara da biraz hazırlıklı olmamız lazım. Vatandaşların da sağ duyuyla hareket etmesi gerekir. Hasarlı binalar olabilir. Vatandaşlara, AFAD'ın uyarılarını dikkate alarak, bundan sonraki süreci geçirmelerini tavsiye ediyorum."

EGE VE MARMARA'DAKİ FAYLAR FARKLI

Ege Denizi'ndeki depremin gerçekleştiği fay hattı ile Marmara Denizi'ndeki fay hattının farklı olduğunu ifade eden Özener, "Tektonik rejim olarak farklılar. İkisi birbirinden bağımsız fay hatları. Türkiye'de 500 tane aktif fay var. Bunların sürekli hareket etmesi doğal. Kuzey Anadolu Fayı Marmara'da 17 Ağustos'tan sonra kırıldı. 12 Kasım'da da oldu, bir sonraki sismik boşluk olarak adlandırılan bölge ise Marmara Bölgesi.

İSTANBUL MERKEZLİ VE 7'NİN ÜZERİNDE...

Dünyadaki bilim insanlarının hemfikir olduğu konu, Kuzey Anadolu Fayı içindeki bir sonraki deprem Marmara Denizi'nde olacak. İstanbul merkezli ve 7'nin üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz." diye konuştu. Olası Marmara depreminin büyüklüğünün bilim insanları tarafından çok tartışıldığını dile getiren Özener, bunların vatandaşın önünde yapılmaması gereken bilimsel tartışmalar olduğunu, herkesin Marmara'da büyüklüğü 7 civarında bir deprem beklenildiğini bilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Özener, depreme hazırlık için kentsel dönüşümün hızlanması, çürük yapıların bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, kentsel dönüşümün sadece bina bazında değil ada, mahalle ve ilçe bazında köklü olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

BİRİKEN ENERJİ AÇIĞA ÇIKACAK



Beklenen deprem biraz geç gelmesi durumunda deprem zararlarının azaltılmasının mümkün olduğunu belirten Özener, şunları anlattı:"Depreme karşı koyma şansımız yok, deprem önlenemez bir gerçek. Marmara'da da tarih boyunca depremler oldu. Anadolu plakası Marmara'da 2,5 santim hızla saat istikametinin tersinde güney batı yönünde hareket ediyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu bir yerden dışarı çıkacak. Tarihsel depremler oldu, hala bu hareket sürüyor, yine bir deprem olacak. Ama ne zaman olacağını bilmediğimiz için bununla yaşamaya alışmamız lazım.

HAYVANLARIN DAVRANIŞLARI



Prof. Dr. Haluk Özener, eski CHP'li Milletvekili Melda Onur'un "şehir merkezinde görülen yılan haberleri" olduğuna ilişkin depremden 2 saat önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine hayvanların depremle ilişkisini de değerlendirdi. Deprem öncesi hayvanların davranışlarında farklılıklar gösterebildiğini vurgulayan Özener, ancak depremin bir parametreden oluşmadığını, sadece hayvanların davranışlarına göre bir öngörüde bulunulamayacağını belirtti. Özener, depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarının dünya üzerinde uzun zamandan beri yapıldığını, ancak bunların bir sonuca bağlanmadığını dile getirerek, "Denizden çıkan gazları incelemek, elektromanyetik enerjideki değişim, yeraltı su seviyelerinin izlenmesi gibi çok sayıdaki parametrelerin gözlemlenmesi ve hepsinde bir anormali görülürse, bir deprem olma ihtimali yüksek denilebilir. Hayvanların duyu organları insanlardan çok daha fazla gelişmiştir. Köpeklerin havlamaları gibi farklı davranışlar var. Bunların hepsinin izlenmesi gerekir. Deprem sadece bir parametreyle kestirilmiyor, çok fazla bilinmeyen var." değerlendirmesini yaptı.