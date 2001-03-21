Karayılan yataklık yaptığı kızı bilerek Rakka'ya ölüme yollamış

Gezi olayları sırasında kamuoyunda "Kırmızı Fularlı Kız" olarak bilinen ve 98 yıl hapis cezasıyla yargılanırken PKK'ya katılan, son olarak Suriye'de YPG saflarında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in, Kandil'deki Harun kampında bulunan kadın teröristlerin, Murat Karayılan'a, 'Onu kırsal alana göndermiyorsun, burayı İstiklal Caddesi mi sanıyor' diye tepki gösterip isyan etmeleri üzerine, bir süre önce Suriye'ye YPG'ye gönderildiği belirlendi.

Ispartalı olan ve Antalya'da yaşayan Ayşe Deniz Karacagil Antalya'da Gezi eylemlerine katıldı. Başka yasadışı eylemlere de katıldığı belirlenince polis tarafından yakalanan ve boynundaki kırmızı fuları nedeniyle "Kırmızı fularlı" kız olar8ak tanınan Karacagil, 2 Ekim 2013'te çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi. Bir hafta sonrada Alanya L Tipi cezaevine nakledilen Karacagil, yargılandığı Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 127 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

98 YIL HAPİS İSTEMİ

Dosyası da suç niteliği nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Antalya 6′ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci davada, "Kamu malına zarar vermek", "Kamu görevlisine karşı direnmek", "Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet", "Terör örgütü üyeliği" ve "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek" suçlamalarını birden fazla işlemekten 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

KARAYILAN'LA MUTLULUK POZLARI

Mayıs 2014'te ise Kuzey Irak'a geçen Karacagil, terör örgütü PKK'ya katıldı. Karacagil'i himayesine alan PKK elebaşı Murat Karayılan, Avrupa'dan sorumlu özel kalem müdüresi yaparak, birlikte mutluluk pozları verdi. Bu pozlar örgütün twitter hesabından da yayınlanırken, Kandil'de sürekli Murat Karayılan'ın yanında olan ve hiç bir iş yapmayan "Destan Yörük" kod adlı Karacagil'in, kendilerinden farklı muamele görmesi, kampta bulunan kadın teröristleri isyan ettirdi.

TELSİZDEN İSYAN BAYRAĞI AÇTILAR

PKK'nın kadın yapılanması olan YJA-Star'a bağlı kadın teröristler Güneydoğu'da devam eden operasyonlarda, bazıları ödül listesinde de bulunan birçok kadın teröristlerin öldürülmesi üzerine, geçen yıl Nisan ayında

Karayılan'a karşı telsizden isyan başlattı. Türkiye istihbarat birimlerince kaydedilen telsiz konuşmasında, Kandil'deki Harun kampında bulunan kadın teröristler "Cemal" kod adlı Karayılan'ı, "Senin Destan Yörük nerede Cemal, müdür olmaya mı geldi". "Senin için Destan Yörük'ten başka kadının önemi yok mu". "Senin Destan Yörük neden cephede değil Cemal başkan". "Destan Yörük burayı İstiklal Caddesi mi sanıyor" şeklinde protestolarını sürdürdü.

SURİYE'YE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI

Bu isyanı önleyemeyen Karayılan ise Destan Yörük kod adlı Ayşe Deniz Karacagil'i, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye gönderdi. Burada da "Destan Temmuz" kod adını alan Karacagil, 3 gün önce Rakka'da bir çatışmada öldürüldü. SABAH, örgütteki kadınların Karacagil isyanını, 14 Nisan 2016'da "Kırmızı Fularlı kız Kandil'i karıştırdı" haberiyle duyurmuştu.

Sabah

Gezi olayları sırasında "Kırmızı fularlı kız" olarak tanıtılan ve televizyon ekranlarında parlatılan, CHP'li vekillerle mağduriyet röportajları yapan PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil dün Rakka'da öldürüldü. Melih Altınok bugünkü yazısında apartmandan terör örgütüne oradan da ölüme giden Karacagil ve benzerlerinin hikayesini ve bunun sorumlularını masaya yatırdı. İşte Altınok'un yazısından öne çıkanla

İşte o günlerde tüm Türkiye, Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'teki programında "kırmızı fularlı kız" diye idolleştirilen Karacagil'i tanıdı.

Mankenlerin Swarovski taşlı gaz maskeleriyle podyuma çıktığı defileleri haberleştirenhürriyet.com.tr devreye girmekte gecikmedi. Artık kırmızı fularlı kıza sempati duymayan Kelebek okuru kalmamıştı.

Derken daha radikaller işe el attı. Antalyalı Gezici kız, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde, PKK'lı Karayılan'la poz verirken görülüyordu.

PKK'lıların yere sigara izmariti bile atmadığını, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı vuranların da "mecbur kaldıkları için" cinayet işlediğini yazabilen gazete, Kırmızı fularlı kızın Kandil'dene kadar da çok kitap okuduğundan bahsediyordu.

Dün baktım, hepsi ağıttaydı kırmızı fularlı kız dedikleri 23 yaşındaki Karacagil'in ardından...

Ne güzel söylemiş eskiler değil mi, kurtla bir olup sürüye dalan da aynı, ardından çobanla yas tutan da...

Ha bu arada merak edenler için söyleyeyim... Gezi'de "mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı" diyerek ateşten çok gençlerin üzerine benzin döktüklerini itirafeden jön de...

Gazeteciliğin 5N1K kuralını çöpe atıp programında barikatlara adam devşirenarkadaş da...

Yılların Cumhuriyet'ini FETÖ, PKK bültenine çeviren susamuru da...

Gençlere "gidin" diye işaret ettikleri Kobani'de, Rakka'da değiller elbette.

Biri Londra'da diğeri New York, Washington takılıyor... Malum zatsa zaten Berlinsakini.

Peki ya, ambulansın arkasına takılmış taksi gibi Gezi'nin fitilini ateşleyip sonra ortalıktan kaybolan rejisör Sırrı Bey ne yapıyor dediğinizi duyar gibiyim.

Ne yapsın, geçenlerde adına siyaset dediği işi bıraktığını açıkladı beyefendi. Tekrar film çevirecekmiş. Çevirmediği film kalmış gibi...

Kararı siz verin. Şimdi kim öldürmüş oluyor, flaşlar önünde boynuna kırmızı fular geçirilen 23 yaşındaki bu kızı?