Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan abisi hakkında olay sözler

HABERVİTRİNİ/ ÖZEL Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun son Tweetleri görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Celal Kılıçdaroğlu Abisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda evet oyu vereceğini idida etti.

Celal Kılıçdaroğlu CHP'den ve abisinden gelen ağır eleştirilere aynı sertlikte twitter hesabından karşılık verdi. İşte son iki günde kardeş Kılıçdaroğlu'nun abisiyle ilgili inanılmaz tweetleri okyanların ağzını açıkta bıraktı.



İŞTE ONLAR



- Abim ve CHP' si bizim erkek kediye benziyor. Cesaretini toplayıp sokağa çıkana kadar Mart ayı çoktan bitecek.



- Abim HAYIR çıkarsa erken seçim istiyormuş. "Deredeki balığa pazarlık olmaz" bu adam vallah kafayı yemiş



- Abimden emin olduğum için onun üstüne düşmuyorum nasıl olsa evet diyecek.



- Abim herkesten hayır istiyor ama kendisi evet diyecek oy kullandığı sandığı takip edin o sandık evet cikacak



- # KanlıÖrgütHayırDiyor 'sa Bende EVET EVET EVET diyorum. Kesinlikle bu teröristlerle aynı safta olamam. Abimin nerde olduğu belli



- Feto geberirse yerine abimi getirecekler Avrupa hangi inekten süt alacağını iyi bilir



- Abimi yıllardır feto kulaniyor etrafında bir tane bile solcu yok beyin takımı fetocu

- Ağzı dolu olanın konuşması ayıpda beyni boş olanın konuşması neden ayıp değil ?



- Dostlar herkes için evet Kemal abim içinde evet durumu vahim yazık kendini lider sanıyor

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