Kasap Hülya erkekleri pes ettirdi

Kasap Hülya'nın azmi "Yapamazsın"cıları pes ettirdi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 8 yıl önce merakla başladığı, eşinin ve babasının “Bu iş erkek işi, sen yapamazsın, olmaz” diyerek engel olmaya çalıştığı kasaplık mesleğini başarıyla sürdüren 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Hülya Eser, hem çocuklarını okutuyor hem de eşine destek oluyor.

Hatay mutfağının lezzetlerinden kağıt kebabı, tepsi kebabı, lahmacunu gibi birçok lezzetli yemeği de başarıyla yapan ilçenin tek bayan kasabı Hülya Eser, çevre ilçelerden dahi sipariş alıyor. 2009 yılında mesleğe başladığı ilk zamanlarda birçok kişiyi şaşırtan Hülya Eser, ‘bayandan kasap mı olur?’ düşüncesini adeta tarihe gömdü."Kadının yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesin, yapar" diyen 3 çocuk annesi Hülya Eser, çocukları ve gelinleri ile birlikte kasap ve fırında çalışarak geçimlerini sağladıklarını ve bu sayede de eşine de destek olduğunu söyledi. İlçede tek bayan kasap olma özelliğini de taşıyan Hülya Eser, eşinin ve babasının yapamazsın dediği mesleği 8 yıldır sürdürüyor.

“Hem annelik yaptım çocuklarımı büyüttüm” diyen, şimdi ise 8 yıl önce bir hevesle merakla başladığı mesleği çocuklarıyla birlikte devam ettirdiğini ifade eden Bayan Kasap Hülya Eser, “Antakya’da ve Samandağ’da bayanların çalıştığını gördüm. Ben de yapabilirim dedim. Çalıştım, başardım ve yapabildim. Müşterilerimizde önce şaşırdılar ama sonra gördüler, beğendiler, hoş karşıladılar ve 8 yıldır bu mesleği severek sürdürüyorum. Eşim ile babam ilk başta tepki gösterdiler. İtiraz ettiler kabul etmediler. Sen başaramazsın, yapamazsın dediler. Sonra hırs edindim ve yaptım. Ve şu anda eşim ve babam benimle gurur duyuyorlar. Eşim çalışıyor ve boş zamanlarında gelip bana yardımcı oluyor. Başardım. Şu anda hem anneyim hem de Patronum. Kadın istedikten sonra her mesleği yapar. Ev hanımlığı yaptım, çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarım da, gelinim de öğrenmek istediler, onlara da öğretiyorum birlikte çalışıyoruz. Çocuklarım hem okuyorlar hem de benimle birlikte çalışıyorlar” dedi.

Bayan Kasap Hülya Eser’in, MKÜ’de öğrenci olan 23 yaşındaki gelini Fulya Eser de boş vakitlerinde kaynanasına yardımcı olmaya geldiğini ve bu sayede de kasaplık mesleğinin inceliklerini de öğrendiğini ve öğrenmeye de devam edeceğini söyledi.

Birlikten kuvvet doğar şiarıyla kaynanasıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden gelin Fulya Eser, “Burada ailecek hep birlikte çalışıyoruz. Her işin bir zorluğu var. Ama öğreniyoruz. Kaynanamı kasap tezgahında ilk görenler hep şaşırdılar. Şimdi ise bayan olduğunu gördükçe de talep daha da çoğaldı. Erkek işi olarak bilinen bu meslekte yaptıklarını ve azmini takdir ediyorlar ve beğeniyorlar. İlerde bu işi ben de kaynanamla birlikte sürdürmeyi düşünüyorum. Kendisinin tecrübelerinden faydalanacağım. Biz hep birlikte bir aileyiz.” dedi.

Hülya hanımın her zaman müşterisi olduğunu ifade eden Turgut Özer, “Vermiş olduğu etler, çok lezzetli. Devamlı olarak buradan alışverişimi yapıyorum. Telefon açıyorum sipariş veriyorum. Her şeyden evvel bir bayan olarak yapmış olduğu, kağıt kebapları olsun, lahmacunlar olsun çok lezzetli.” diyerek kendisiyle gurur duyuyoruz dedi.

Birçok dizide de rol alan tiyatrocu ve oyuncu Ali Kurucan da bayan kasabın müdavimi olduğunu belirterek, “Hülya hanımı her açıdan bir sanatkar olarak görüyorum. Ayrıca bir bayan oluşu da zaten, incelik, kibarlık, temizlik, güler yüzlü esnaflık, kısacası her şeyi kendisinde barındırıyor. O yüzden de bizlere ayrı bir güven veriyor. Burada yemek yemek bizim için ayrı bir keyif oluyor. Her zaman da gelip burada huzurla lezzetli yemek yemeyi tercih ediyoruz” dedi.

Mustafa Mert