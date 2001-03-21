Kastamonu'da naklen porno yayın şoku

23.3.2017 - 00:15

Kastamonu'da bir mahallede belediye hoparlöründen yapıldığı iddia edilen ve cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıyan porno film yayını kenti karıştırdı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediye anons sistemi frekansına girilerek provokasyon yapıldığını belirtirken, polis inceleme başlattı.

Kastamonu’nun en kalabalık mahallelerinden Kuzeykent’te, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen belediye hoparlöründeki yayın sosyal medyada paylaşıldı. 51 saniyelik video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Söz konusu video, belediye işçilerinin porno film izlerken anons sistemini açık unuttuğu yorumları yapılarak paylaşıldı.

"KURUMUMUZ İLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Kentte sadece Kuzeykent Mahallesi’ndeki belediye hoparlöründen duyulan yayın ile ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından açıklama yaptı. Başkan Babaş, "Belediyemiz anons sistemi frekanslarına girilerek yapılan ve Kuzeykent Mahallemizin belirli noktalarından duyulan ahlaksız provokasyonun kurumumuz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan bu ahlaksız eylemin sorumluları ile ilgili olarak gereken yasal süreç en kısa sürede başlatılacak olup yaşanan bu durumdan ötürü kıymetli hemşehrilerimizden özür dileriz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırdıklarını belirten Emniyet yetkilileri, "Belediye frekansına girmişler bizim tahnimiz. Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz" dediler.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret