Katar'da Türk malla kapış kapış

Katar'da Türk malla kapış kapış
10.6.2017 - 00:17

Türkiye’den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar’a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı. Bu gelişme marketlerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye’den gıda ürünü almaya başladı.

MARKETLERİN SLOGANI: TÜRKİYE’DEN HAVA YOLUYLA GELEN ÜRÜNLER

Türkiye’den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da “Türkiye’den hava yoluyla gelen ürünler” diye yazdı.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Doha’daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.

“DUYURUNUN ARDINDAN MÜŞTERİLER TÜRK ÜRÜNLERİNİ TALEP EDİYOR”

AA muhabirine konuşan marketin çalışanları, duyurunun yapmasının ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi.

Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Al Meera olarak Türkiye’den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz. Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye’den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda Türk ürünlerinin market raflarındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Katar’daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi.

KATARLILAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞIYORLAR

Çok sayıda Katarlı’nın da sosyal medya hesaplarında Türkiye’den gelen gıda ürünlerini paylaştığı görüldü.

“HER ŞEY YOLUNDA, TÜRK ÜRÜNLERİNİ ALIYORUZ ELHAMDÜLİLLAH”

Marketten alışveriş yapan Suheyl Avad isimli Katarlı avukat, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Katar’da her şey yolunda. Türk ürünlerini alıyoruz elhamdülillah. Oğlum bu vesileyle ilk kez Türkiye’den gelen sütü içmiş olacak.” dedi.

Krizin başladığı ilk günden itibaren Katar yönetiminin bu meseleyi kısa sürede çözeceğine inandığını söyleyen Avad, Türkiye’nin Katar’a destek açıklaması yapması ve gıda ürünleri göndermesi hakkında da, “Ülkeler arasında olması gereken gerçek ilişki bu. Umarım Arap ülkeleri de benzer ilişkileri geliştirir.” diye konuştu.

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