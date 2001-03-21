Katar'da Türkçe fırtınası!

Marketlerdeki raflarda Türk ürünlerinin görülmesiyle, Katarlılar sosyal medyada Türkçe öğrenmeye başladı. Şimdilik favori kelimeler süt, yoğurt, yumurta ve taze. Süpermarketler, Türk ürünlerini özel etiketlerle müşterilerine duyuruyor. Ülkede yaşayan yabancılar için hazırlanan 10 kelimelik Türkçe sözlük, sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu.

10 ülke tarafından tecrit edilen Katar'da, geride kalan bir haftada Türkiye başrol oyuncusu oldu. Katarlıların sosyal medyada Türkçe öğrenmeye başladığı bildiriliyor.

Paylaşılan görsellerde süt ve yumurta gibi kelimelerin Türkçe, İngilizce ve Arapça karşılıkları yan yana yer alıyor.

Ayrıca süpermarketler Türkiye'den gelen ürünleri özel etiketlerle duyuruyor. Sosyal medyadaki bir paylaşımda, El Mera'daki markette Türk sütlerinin bulunabileceği belirtiliyor.

Doha yönetimine destek veren Katarlılar, ayrıca sosyal medya mesajlarında 'Allah Türkiye'yi korusun' yazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'nin Katar'ı yalnız bırakmayacağının altını çizmişti.

Twitter'dan teşekkür

Ummu Salal Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Şeyh Temim bin Muhammed Al Sani de, krizde Katar'ın yanında duran ülkelere Twitter mesajıyla teşekkür etti. Al Sani, "Teşekkürler Kuveyt, teşekkürler Umman, teşekkürler Türkiye. Bize gizli ya da açıktan destek olan tüm ülkelere ve halklarına teşekkürler. Bize verdiğiniz desteği unutmayacağız ve gelecek nesillere hatırlatacağız" diye yazdı.

Eritre ablukayı reddetti

Doğu Afrika ülkesi Eritre, Katar'la ilişkileri kesmeyi reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen talebin geri çevrildiği duyuruldu.

Af örgütü üç ülkeyi kınadı

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in keyfi tedbirleri kınadı ve derhal durdurulmasını istedi. Krizden zarar gören onlarca kişiyle görüşen örgüt, uygulamaların binlerce kişinin hayatının hiçe sayılması, ailelerin parçalanması ve halkların geçim ve eğitim yollarının önünün kesilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu radikal tedbirlerin etkisi çok büyük. Bunun sonucunda çocuklar babalarından, annelerinden, eşler birbirinden ayrılacak. Bu sadece Katar'da değil bu tedbirlerin uygulandığı ülkelerde de yaşanacak. Bu mağdur insanlar belki işlerini kaybedecek ve eğitim hayatları sona erecek. Krizin tüm taraflarını, insan hakları ihlaline varacak eylemlerden geri durmaya çağırıyoruz."

Suudi Arabistan'ın başını çektiği irili ufaklı 10 ülke, Pazartesi gününden bu yana küçük körfez ülkesi Katar'la tüm ilişkileri koparmış durumda. Hava sahalarını kapatan, Katar vatandaşlarını sınır dışı eden ülkeler Doha yönetimini 'terör'e destek vermekle suçluyor. ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde attığı Twitter mesajında düğmeye kendisinin bastığını ilan etmişti.

Diplomatik ablukaya katılan ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen, Maldivler, Moritanya, Libya, Senegal ve Mauritus.

Türkiye, krizin başından bu yana Katar'a destek veriyor. Ankara Katar'a üç bin kişilik bir askeri birlik gönderme kararı aldı.

Kaynak: Milliyet