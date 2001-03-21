Katar'dan FLAŞ açıklama

Katar'dan tüm dünyayı etkisi altına alan krizle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Katar Dışişleri Bakanı CNN International'a konuştu. Bakan, Katar'ın Körfez'deki komşu ülkelerle yaşadığı krizin çözümü için diyalog yoluna açık olduğunu söyledi. Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, "Oturup konuşmak istiyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, CNN International'a verdiği röportajda 'İlerlemeci ve modern ülkesinin, diplomasiye ve Orta Doğu’da barışı güçlendirmeye inandığını' kaydederek, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz," ifadelerini kullandı.



Katar’ın terör finansmanına karşı mücadele ettiğini ve dünyayı potansiyel teröristlerden koruduğunu konuşmasında tekrar tekrar vurgulayan Al Thani, Suudi Arabistan yönetiminden kendilerine yöneltilen "terörü ve bölgedeki ayrılıkçı grupları destekleme" suçlamasının çelişkilerle dolu olduğunu söyledi. Al Thani, "Bu ifadeler çelişkilerle dolu çünkü hem İran’ı, hem Suriye’deki aşırıcı grupları, hem Suudi Arabistan’da ve Yemen’de Müslüman Kardeşleri, hem de diğer yandan Husileri desteklediğimizi söylüyor. Savaş alanında, bunlar birbirine düşmanlar" diye konuştu.



"Suudi muhalefetine ve Katif’te mezhepçi hareketlere destek olduğumuz iddiası tamamen yanlış bilgi" diyen Al Thani, "Katar ve Suudiler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği aslında Suudilerin ulusal güvenliğine hizmet etmekte" şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakan krizin çözümü için ülkesinin arabuluculuğa açık olduğunun da altını çizdi.



MISIR POSTA HİZMETLERİNİ DE DURDURDU

Öte yandan Mısır Posta Teşkilatı bugünden itibaren Katar ile tüm posta hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. Posta Teşkilatında yapılan yazılı açıklamada, posta hizmetlerinin durdurulması kararının Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından alındığı belirtildi.



Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı Posta Teşilatı, Mısırlılara posta hizmetinin yanı sıra finans hizmeti de sunuyor.



Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir, dün Mısır ve Katar bankaları arasındaki işlemlerin kesildiği ve yerel bankaların Katar riyali ile işlem yapmayı durdurduğu yönündeki haberleri yalanlamıştı.