Katar'dan FLAŞ Türk askeri açıklaması

Katar'dan flaş açıklamalar... 'Türk askeri tüm bölgenin güvenliğini sağlamak için geliyor'

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, "Türk askeri bütün bölgenin güvenliğini sağlamak için Katar'a geliyor" dedi.

Katarlı bakan, ülkenin 'başarılı ve ilerlemeci' olması nedeniyle diğer ülkeler tarafından izole edilmek istendiğini söyledi. El Tani, "Böylesi bir husumeti düşman bir ülkeden bile görmedik" açıklamasında bulundu. Bakan, gıda krizi yaşanması konusunda endişelenmediğini söylerken, "Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz" dedi. El Tani, "Bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz" ifadesini kullandı

El Tani, yaşanan krizde Katar'la ilişkisini kesen ülkelerle bir pazarlık olup olmadığı konusunda "Açık bir teklif gelmedi, biz bunu bekliyoruz" ifadesinde bulundu. "Bu kriz için kesinlikle askeri bir çözüm olmayacak" ifadesini kullanan el Tani, Katar ordusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve ordunun herhangi bir bölgeye sevk edilmediğini belirtti.

El Tani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 40'ının Katar'dan gelen petrole bağlı olduğunu söyledi. Katarlı bakan, BAE'nin ticaret pozisyonunu siyasi bir araç olarak istismar ettiğini söyleyerek bu ülkeyi suçladı.

"İRAN YARDIMA HAZIR"

Katarlı bakan, İran gıda konusunda yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.