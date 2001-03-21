Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı selamı

Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı selamı
8.6.2017 - 02:41

Katar'dan Türkiye'ye 'Osmanlı' selamı

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik kısıtlamalarının ardından Türkiye harekete geçti. Gıda stoklarında sorun yaşamayan Katar'a olası olumsuzluklara karşı Türkiye'deki firmalardan gıda temini sağlanıyor. Katarlı vatandaşlar, 'Selam ey Osmanlı' notuyla paylaşımlarda bulunuyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkelerinin Katar ile tüm ilişkilerini kesmesi sonrası Ortadoğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ise diyalogla çözüm için yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Katar'a yönelik ambargolara karşı gıda alanında stokların tam olduğu bildiriliyor. Bölge kaynakları, halkın gıda erişiminde herhangi bir sıkıntı yaşamadığı ve gündelik yaşantının sürdüğü yönünde bilgiler paylaşıyor.

Krizin sürmesi halinde gündeme gelebilecek gıda sorununa karşı Türkiye ilk desteklerini göndermeye başladı. Türk markalar Katar'daki bölgelere stokların çoğaltılması için ürünlerini sevk ediyor.

Katarlılardan ilk mesajlar

Katarlılar sosyal medya üzerinden Türkiye için teşekkür mesajlarını paylaşıyor. Osmanlı vurgusu yapılan binlerce mesajda, Türkiye'nin saatler içinde ulaştırdığı yardımlar için teşekkür ifadeleri kullanılıyor.

Katar'daki supermarketlerde son durum.. Resimler bugunden.

Feyza Gumusluoglu @feyzasays

TR'den gelen gidalar Katar'a bir bir ulasiyor. Bugun gumrukte cekilen bu resim sosyal medyada 'Selam ey Osmanli" notuyla paylasilmis :)

 
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İhracatçılardan 'hazırız' mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Katar'ın gıda ve su ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

Katar havayolları taşıyacak

Reuters'ın Katar hükümet yetkilisine dayandırdığı bir bilgiye göre de Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda tedariki sağlanması için Türkiye'yle görüşüldüğü bildirilmişti.

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