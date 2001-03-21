Katar krizinde Rusya'da topa girdi

Lavrov: Rusya, Katar sorununu çözmek için elinden geleni yapıyor..Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Katar sorunu konusunda uzlaşmaya varılması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Moskova'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.

Bazı Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan durumun Rusya'yı endişelendirdiğini belirten Lavrov, mevcut durumun diyalog yoluyla aşılmasından yana olduklarını ifade etti. Lavrov, Rusyanın bazı Arap ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiği haberinden endişe duyduğunu bildirdi.

"Rusya, diğer ülkelerin işlerine müdahale etmiyor ancak komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi bizleri memnun edemez" diyen Lavrov, Arap dünyasında son dönemde yaşanan gerilimler de dahil olmak üzere Doha ile tüm konularda diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.

Rusya'nın Körfez ülkeleri için ana tehdidin terör olduğuna inandığını kaydeden Lavrov, terörle mücadele için işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Bu çerçevede Körfez ülkelerini birlik olmaya davet eden Lavrov, Arap Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

'KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DIŞ AKTÖRLER ARASINDA BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ'

Terörle etkin mücadele için Körfez ülkeleriyle dış aktörler arasında birliği sağlamanın önemli olduğunu da kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu süreçlerdeki tarafların birçoğuyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), bölgedeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapıyor. Bugünkü görüşme, Moskova'nın çabalarının devamı niteliğinde olacak. Rusya, ilgili tarafların onayıyla elinden gelen her şeyi yapacak."

Sani de, mevcut durumun müzakere masasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.

El Sani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin muhtemel müzakereler için uygun bir platform olduğunu kaydetti.