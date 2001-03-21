Katar krizinin ardında FETO darbecisi çıktı

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15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin arkasında da o vardı, 2013'te Mısır'da yapılan kanlı darbenin arkasında da..

Bugün yaşadığımız Katar ablukasının altından da yine aynı isim çıktı..

Muhammed Dahlan..

KÜRESEL OYUNUN BAŞ AKTÖRÜ

Hangi taşı kaldırsak altından çıkan Muhammed Dahlan, Katar üzerine oynanan küresel oyunun da baş aktörü.. CIA'in Filistin başta olmak üzere bölgeye dönük operasyonlarının neredeyse tamamında kullandığı Dahlan, Katar ablukasını da, kendisini yöneten blokun menfaatine koordine ediyor.. Dünyanın en büyük üç doğalgaz üreticisinden biri olan Katar'ın bu kaynağının üzerine oturmaya çalışan Batı bloku, El Nahyan (BAE) ve Sisi (Mısır) eliyle Katar'ı sıkıştırdıktan sonra, Dahlan üzerinden darbe girişimi deniyor..



Hatırlayın Mısır Darbesinin de koordinatörü olan bu adam, Mısır'dan hemen sonra, Eylül 2013'te Türkiye'ye geldi.. Tam 17/25 Aralık öncesi.. Burada darbe girişiminin koordinasyonunda belli roller üstlendi.. Ama FETÖ'cülerin planı toptan çökünce, o da sessizce ortadan kayboldu..

FETÖ'YE TEMAS KURDU, 15 TEMMUZ'DA FİİLEN YER ALDI



Arada başka denemelerde rol alsa da en önemli pozisyonu 15 Temmuz'da üstlendi..

Fethullah Gülen'le temas kurdu ve 15 Temmuz sürecinde fiilen yer aldı..

Darbe ve işgal girişiminden sadece bir kaç hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri, darbenin finansmanı için fon aktardı.. Bunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid el Nahyan ile yakın ilişkileri olan Muhammed Dahlan aracılığıyla yaptı… Dahlan'ın, Gülen ile temas kurmasına, ABD'de yaşayan Filistinli bir iş adamı yardımcı oldu. Bu iş adamının kimliği MİT tarafından biliniyor.. Dahlan ayrıca, Darbecilerle birlikte hareket eden Afganistan'daki Türk Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Cahit Bakır ile Kabil Eğitim yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Şener Topuç'u Dubai'ye kaçıran isim.. Ancak işler sarpa sarınca iki darbeciyi Dubai havaalanında bırakıp kayıplara karıştı.. Türk istihbaratı da paketleri alıp memlekete getirdi..

BÖLGEDE KOORDİNASYON YİNE DAHLAN'DA OLACAK!



Şimdi de Katar ablukasında görüyoruz Dahlan'ı..

Katar' yapılan müdahalenin salt bir kısıtlama olmadığı, darbeyi deneyecekleri artık apaçık ortada.. Ve CIA'deki NeoCon yapı adına bölgede koordinasyon yine Dahlan'da olacak..

Başarıp başaramayacağını göreceğiz..