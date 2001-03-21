Katar sokaklarında Erdoğan posterleri

Katar sokaklarında Erdoğan posterleri
12.6.2017 - 22:09

Katar’da halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Katar halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.

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Katar’ın başkenti Doha’da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamak mümkün.

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Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.

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Erdoğan ve Al Sani’nin resimlerinin yan yana olduğu posterlerde ise “Allah seni korusun” ve “Onurun Temim’i” ifadeleri yazıyor.

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