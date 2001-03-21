Kato Dağı bölücü hainlere mezarlık oldu

27.5.2017 - 14:54

Hainlere Kato darbesi

Hainlerin “Asker giremez dediği” Kato Dağı’nda örgüt büyük darbe aldı. Örgütün sözde “Botan Sahası”na Türk bayrağı çekildi: 71 sığınakta binlerce silah ele geçirildi, 53 terörist öldürüldü

Hainlere Kato darbesi

Güvenlik güçleri, Kato Dağı'nda ezber bozan bir ilke imza attı. Asker, Vur-Kal taktiğiyle PKK'lıları teslim olmaya, olmadıkları takdirde öldürülecekleri psikolojisine hapsetti. 19 Nisan'da 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu' başlatıldı. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile arazi ve mağara yapısını iyi bilen, 30 yaşını aşmamış Jirki ve Mamhuran aşiretlerine mensup korucuların da katılımıyla bugüne dek 71 mağara, çok katlı yer altı sığınağı, lojistik, silah ve mühimmat depoları bulundu. Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması sebebiyle bazı sığınak girişlerinin bir köpeğin girebileceği kadar dar olarak gizlendiği, üzerinin yine havadan İHA'larca tespit edilmesine engel olmak için dağdaki kaya parçalarıyla örtüldüğü tespit edildi..

53 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda, 9'u sağ, 62 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Askerin geri çekilmeyeceğini anlayan iki üst düzey terörist, ABD yapımı M-16 silahlarıyla teslim oldu. Komandolar, halen geceyi karla kaplı dağda, teröristlerden temizlenen sığınaklarda geçiriyor, gündüz ise sürek avı yapıyor. İHA'lar bölgede keşif uçuşu yapıyor. İş makineleri de Kato Dağı zirvesine yol açarak geçişlere yardım ediyor. Teröristlerin geçmiş yıllarda sözde askeri törenler düzenleyip defnettikleri terörist mezarlıklarına asılan sözde bayrak ve bez parçaları da güvenlik güçlerince söküldü, yerlerine dev Türk bayrakları asıldı. Şimdiye kadar 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi ise yaralandı.
 Tunceli merkeze bağlı Çiçekli bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi.
 Bitlis'e bağlı Hizan ilçe kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Bölgede operasyon devam ediyor..

.VUR-KAL: Kato'ya bayrak diken asker böyle poz verdi. Teröristlere ait 71 barınağı iyice temizleyen Mehmetçik, bu sığınakları düzenleyerek operasyon bölgesinde kalmaya devam edecek.



İNANILMAZ CEPHANE
39 günde 753 makineli ve otomatik uzun namlulu tüfek, 7 Doçka uçaksavar, 19 RPG-7 roketatar, 358 bin 418 değişik çapta fişek, 76 bin adet Biksi makineli tüfek mermisi, 3 adet omuzdan atmalı hava savunma füzesi, 65 ton kuru gıda, şehirlerde bomba yüklü araçlarda kullanılan tal 22 ton amonyum nitrat gübresi, 9 adet jeneratör, 3 bin 500 litre mazot, bomba ateşlemesinde kullanılan 8 bin 150 adet elektrikli fünye ele geçirildi..

 

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