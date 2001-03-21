Kato Dağı'nda Erdoğan posterleri

Zirve mesajı

Mehmetçik Kato Dağı’nı kanlı terör örgütü PKK’ya dar etti. 47 gündür süren operasyonlarda dağlar terörden temizlendi. Zirveye kamp kuran askerler 2 bin 900 rakımdaki Kato’yu Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle donattı..

Güvenlik güçlerimiz, hainlere geçit vermedi. Kanlı terör örgütü PKK'nın yuvalandığı dağları, tek tek temizledi. Mağaraları yerle bir etti. Geçtiğimiz hafta Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın başlattığı operasyon, 47'inci gününde de hız kesmedi. Asker ve korucular, kararlılıkla sürdürdükleri operasyonda sarp kayalıkların bulunduğu alanı adım adım temizledi. Son yılların en büyük operasyonuna Atak ve Skorsky tipi helikopterleri de havadan destek verdi. Askerimiz gece gündüz demeden operasyon yürütürken dün önemli bir ziyaret gerçekleşti. Operasyon bölgesini ziyaret eden Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, asker ve korucularla bir araya geldi..

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ZİYARETLER SÜRECEK

Operasyona bir an bile ara verilmeyen 2 bin 900 rakımlı dağ, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle donatıldı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener de operasyon bölgesini ziyaret ederek, asker ve koruculara moral verdi. Şener, "Kato'da günlerdir devam eden operasyonu yerinde takip etmek için tekrar buraya çıktık. Silahlı kuvvetlerimizle bir araya geldik. Operasyon kararlılıkla devam ediyor. Bu topraklara huzuru getirdik ve bu kalıcı olacak. Mehmetçiğimizin misafiri olduk. Oruçlarımızı Kato Dağı'nın zirvesinde açtık. Bu ziyaretlerimiz hep olacak" dedi. Öte yandan dün düzenlenen harekatta yine terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı imha edildi.





Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, 47 gün önce Kato Dağı'nda büyük bir operasyon başlatmıştı. Şehit Aydın cennete uğurlanırken silah arkadaşları operasyonu kaldığı yerden devam ettirdi.





Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener'in de aralarında bulunduğu heyet Kato'ya gitti..