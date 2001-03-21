Kayyum ünlü baklavacının tabelasını indirdi

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun merkez şubesi olan Şirinevler’deki 5 katlı binada yeniden tabela değişikliği yapılıyor. Darbe girişiminden iki hafta önce anılan şubeye “Hasan Gültekin” markası ile yeni bir tabela asıldı. Ancak darbe girişimi sonrası önce Faruk Güllüoğlu’na daha sonra Hasan Gültekin’in şirketlerine kayyum atandı. Kayyum atanması sonrası Hasan Gültekin tabelası yeniden indirilirken, birkaç gün içinde yeniden Faruk Güllüoğlu tabelasının asılacağı öğrenildi.
DEVİR İŞLEMLERİ ‘HİLELİ’ GÖRÜLDÜ
Darbe girişimi sonrası TUSKON’a yönelik yürütülen soruşturmada Faruk Güllü’nün şirketlerine kayyum atandı. Kayyumun göreve gelmesi sonrası yeni bir kayyum kararı daha alındı. Bu kez, Hasan Gültekin’in şirketlerine kayyum atandı.
Gerekçeyi ise, Güllü ile Gültekin arasındaki şube devri işleminin “hileli” olduğu iddiası oluşturdu. Hasan Gültekin’in şirketlerine da kayyum atanması sonrası tabela değişikliği yapılan merkez bina için yeni bir karar alındı. Hasan Gültekin ismi taşıyan tabelalar indirildi. Yerine, daha önce bulunan “Faruk Güllüoğlu” tabelasının yeniden asılacağı öğrenildi.
İki gün önce indirilen 'Hasan Gültekin' tabelasının yerine eski tabelanın asılacağı öğrenildi.