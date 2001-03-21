Kayyum ünlü baklavacının tabelasını indirdi

DEVİR İŞLEMLERİ ‘HİLELİ’ GÖRÜLDÜ

Darbe girişimi sonrası TUSKON’a yönelik yürütülen soruşturmada Faruk Güllü’nün şirketlerine kayyum atandı. Kayyumun göreve gelmesi sonrası yeni bir kayyum kararı daha alındı. Bu kez, Hasan Gültekin’in şirketlerine kayyum atandı.





Gerekçeyi ise, Güllü ile Gültekin arasındaki şube devri işleminin “hileli” olduğu iddiası oluşturdu. Hasan Gültekin’in şirketlerine da kayyum atanması sonrası tabela değişikliği yapılan merkez bina için yeni bir karar alındı. Hasan Gültekin ismi taşıyan tabelalar indirildi. Yerine, daha önce bulunan “Faruk Güllüoğlu” tabelasının yeniden asılacağı öğrenildi.



İki gün önce indirilen 'Hasan Gültekin' tabelasının yerine eski tabelanın asılacağı öğrenildi.