Kazayı önleyecek sistemin alımını KİM engelliyor?

1.6.2017 - 14:28

Helikopter Engel Tespit Sistemi, elektrik tellerini görmek için var. 2014'te alım ilanı verildi. Fakat gerekli imzalar yıllardır atılmıyor.

Türkiye'de yüksek gerilim hattına çarptığı için 9 askeri helikopter düştü. İlk kaza 1993 yılında gerçekleşirken son kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. 13 kahraman askerimiz şehit oldu.

Bürokrasi kazayı önleyecek sistemin alımını engelliyor

2014'TE ACİL ALIM İLANI VERİLDİ

Bu tür kazaları önlemek için Savunma Sanayii Müsteşarlığı AR-GE çalışması başlattı. Fakat proje bürokrasiye takıldı.

Müsteşarlık AR-GE projesinin başarısız olmasının ardından 2014 yılında Helikopter Engel Tespit Sistemi için "Acil Alım" ilanı verdi.

Bürokrasi kazayı önleyecek sistemin alımını engelliyor

"SÖZLEŞME İMZA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Fakat hiçbir gelişme olmadı. Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın internet sitesinde görülen ilanda "Sözleşme imza çalışmalarına devam edilmektedir." deniyor.

ENGEL TESPİT SİSTEMİ, TELLERİ GÖRMEK İÇİN VAR

Helikopterler için alçak uçuşlarda, yüksek gerilim hattı telleri, telefon telleri, direkler ve benzeri engeller uçuş güvenliğini tehdit eden önemli unsurlar. Özellikle yüksek gerilim hattı telleri, taarruz, arama ve kurtarma gibi görevlerde alçak irtifada ve yüksek süratte uçuş yapan askeri helikopterlerin kaza riskini yükseltiyor.

Bürokrasi kazayı önleyecek sistemin alımını engelliyor

Gece veya kötü hava koşullarında artan bu riski azaltmak için, birçok engel tespit ve uyarı sistemi geliştirildi. Fakat bürokratik engeller yüzünden bu sistemler askeri helikopterlere takılamadı.

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